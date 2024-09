Tramway de Casablanca: c’est parti pour les lignes T3 et T4

Les lignes T3 et T4 ont été mises en service le 23 septembre 2024. (K.Essebar/Le360)

Les Casablancais les ont attendues: les lignes T3 et la T4 sont enfin là. Lundi 23 septembre, la mise en service de ces deux tronçons est venue compléter le réseau de transport en commun en site propre (TCSP) de Casablanca, portant la longueur du parcours à 98 kilomètres, soit trois fois plus que le réseau de départ, mis en service en décembre 2012.

«Cela fait plus de deux mois que j’attends le tramway. J’habite du côté de Ouled Ziane. C’est magnifique! Ce moyen de transport nous facilite la vie. A nous les citoyens de préserver ces tramways et d’en prendre soin», confie un jeune Casablancais dans une déclaration pour Le360.

Un autre citoyen, plus âgé, exprime sa satisfaction. «J’ai fait le trajet du Garage Allal jusqu’au parc de la Ligue arabe. Auparavant, je devais prendre le bus ou le grand taxi».

Même son de cloche chez cette autre voyageuse, qui va pouvoir utiliser les correspondances. «Jusqu’à présent, je prenais les lignes 1 et 2 dans la direction de Tacharouk mais je devais descendre et poursuivre en taxi ou en bus».

Le parcours des lignes T3 et T4 fait 26,5 km pour 39 stations. La ligne T3, 14 kilomètres de long, relie les quartiers Al Wahda et Salmia à Casa Port par les boulevards Deux Mars, Abdelkader Sahraoui, El Akid El Allam, Driss El Harti, Mohammed VI, Strasbourg, Mohamed Smiha et Moulay Abderrahmane sur un trajet ponctué de 20 stations, détaille le communiqué.

La ligne T4 s’étend, quant à elle, sur 12,5 km et 19 stations. Elle connecte la zone industrielle de Moulay Rachid au parc de la Ligue arabe, en empruntant les boulevards Oqba, Driss El Harti, El Akid El Allam, Forces auxiliaires, Nil, Anoual, Ouled Ziane, Capitaine Puississeau, Baraton, Rahal Meskini, Allal El Fassi et Moulay Youssef.

Les deux nouvelles lignes vont assurer la continuité du service des lignes T1, T2, Busway 1 et Busway 2 déjà en fonctionnement, avec des horaires étalés de 5h30 à 22h30. Le démarrage de l’exploitation se fera avec 24 rames, d’une capacité de 600 voyageurs chacune, pour une fréquence de passage de 10 minutes par ligne, avant de passer à terme à un parc de 40 rames, réduisant l’intervalle à 5 minutes.

Après une période de marche à blanc sans voyageurs, qui a commencé en mai dernier, suivie d’une phase de pré-exploitation, les nouvelles lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca sont entrées en service, lundi 23 septembre 2024. (A.Et-Tahiry/Le360)