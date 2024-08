Nouvelles lignes du tramway à Casablanca: la date de leur mise en service est enfin connue

Les membres du Conseil de la Ville de Casablanca viennent d’officiellement annoncer que les nouvelles lignes T3 et T4 du tramway entreront en service au début du mois de septembre prochain.

Après l’achèvement des travaux de plateforme voie ferrée, et après cinq mois de tests routiniers et d’essais techniques et plusieurs reports, le réseau des transports urbains de Casablanca, que gère par la société «Casa Transports», sera enfin renforcé par ces deux nouvelles lignes du réseau de tramway, relaie Al Akhbar de ce jeudi 29 août.

La ligne T3, sur un trajet de 14 kilomètres, comportera une vingtaine de stations sur plusieurs boulevards de la capitale économique du pays. Selon Al Akhbar, elle desservira «les boulevards Idriss Lahrizi, Mohammed V, Derb Sultan et la gare ferroviaire de Casa-Port».

«La ligne T4, sur une distance de 11.5 kilomètres, desservira les axes de Rahhal El Meskini, la zone industrielle de Moulay Rachid, Hay Lalla Meriem, la Place de la Victoire et le quartier de Sidi Othmane, avec vingt stations», explique le quotidien.

Le projet des nouvelles lignes du tramway de Casablanca, rappelle Al Akhbar, est financé par «la banque mondiale qui avait accordé auparavant à la région de Casablanca-Settat un prêt d’un milliard de dirhams, dont une partie serait consacrée au financement de ces lignes T3 et T4».

La mise en service de ces nouvelles lignes contribuera à l’augmentation de l’offre de mobilité dans les différentes zones de Casablanca et de transport collectif, piloté par la société «Casa Transports», en charge du transport urbain par bus et tramway dans la métropole du Royaume.