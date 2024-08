Casablanca: 240 failles techniques retardent le lancement des lignes 3 et 4 du tramway

Des élus casablancais déplorent le retard qu’accuse le lancement des lignes 3 et 4 du tramway dans la métropole. Ce retard serait dû à 240 failles techniques apparues lors des tests finaux précédant l’opérationnalisation de ces lignes. Alors que plusieurs élus avaient promis une mise en ligne en juillet 2023 - date déjà repoussée en raison de la pandémie du Covid-19 -, les nouvelles lignes 3 et 4 du tramway casablancais n’ont pas encore été lancées officiellement.

Comme le rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du 2 août, les Casablancais déplorent l’absence d’applications dédiées qui proposent des circuits déterminés avec les différents moyens de transport : tramway, busway et bus. Dans ce sens, les Casablancais regrettent que les lignes de bus et de tramway ne se recoupent pas et ne soient pas complémentaires, ce qui complique le déplacement dans la ville et participe aux embouteillages, notamment au centre de Casablanca, au lieu de fluidifier la circulation.

Face à cette situation, des élus communaux à Casablanca rapportent, sur la base de la direction des infrastructures du Conseil de la ville, que le lancement de ces lignes dépend au final du règlement des 240 failles techniques relevées au niveau des infrastructures. D’après les sources du journal, les services concernés sont mobilisés pour évaluer ces failles et les régler au plus vite pour permettre aux lignes 3 et 4 du tramway d’être enfin opérationnelles.

Pour rappel, la SDL (Société de développement local) Casablanca Transport a finalisé la mise en place de guichets électroniques et l’équipement des stations par tous les outils numériques nécessaires à leur fonctionnement, conclut le quotidien.