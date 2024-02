Tramway: la filiale espagnole d’Alstom livre de nouvelles rames au Maroc

La filiale espagnole d’Alstom va livrer 80 nouvelles rames de tramway au Maroc d’ici la fin de l’année 2024. Selon le quotidien Espagnol à grand tirage ABC, qui cite l’agence officielle EFE, cette livraison s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé en 2020 d’une valeur de 150 millions d’euros, visant à équiper les lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca.

«Une délégation de responsables marocains a d’ailleurs récemment effectué une visite au siège de l’entreprise à Barcelone» et «26 rames seront bientôt expédiées vers le Royaume», précise le quotidien.

La filiale espagnole d’Alstom affûte également ses armes en vue d’un appel d’offres lancé par le Maroc pour 168 nouveaux trains et le développement d’une industrie ferroviaire locale. La maison mère française a laissé pour l’occasion la négociation du contrat à sa filiale espagnole. En vue, 150 trains pour les navettes métropolitaines, les services interurbains et les trains rapides, ainsi que 16 autres trains à grande vitesse.

La filiale espagnole avait déjà soumis une offre préliminaire dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’ONCF en septembre 2022, qui a attiré 10 constructeurs du monde entier. En cas de succès, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez marquerait un bon point. L’usine Alstom de Barcelone bénéficierait d’une charge de travail importante, ce qui permettrait aux socialistes d’en faire une carte gagnante lors des élections catalanes. Ceci, dans un contexte de normalisation des relations entre l’État et la Generalitat.

C’est la filiale espagnole d’Alstom qui a d’ailleurs livré 190 tramways Citadis pour les systèmes de transport de Rabat et de Casablanca. Le méga-contrat pour les trains, qui sera décidé par une procédure de dialogue compétitif en plusieurs étapes, prévoit la livraison entre 2027 et 2030, l’installation d’un atelier sur le sol marocain pour assurer la maintenance des nouvelles unités, ainsi que la mise en œuvre d’un pôle de développement industriel qui comprend la construction d’une nouvelle usine et le développement d’un écosystème de fournisseurs et d’entrepreneurs ferroviaires.