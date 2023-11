Ligne grande vitesse: la concurrence s’annonce rude

Talgo, l’industriel ferroviaire espagnol renommé, semble bien déterminé à prendre une avance significative sur son concurrent français, Alstom, dans la compétition acharnée pour remporter des contrats majeurs liés au projet de train à grande vitesse au Maroc. C’est ce qu’annonce le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 8 novembre.

«L’espagnol envisage sérieusement de renforcer sa présence au Maroc en participant activement aux appels d’offres proposés par le pays. Ces appels d’offres représentent une opportunité significative pour l’entreprise, qui a l’intention de proposer deux de ses produits phares: le train à grande vitesse Avril et le train de banlieue léger et régional EMU, capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 160 kilomètres par heure», lit-on. Cette stratégie vise à répondre aux besoins variés du réseau ferroviaire marocain en pleine expansion.

De l’autre côté de la compétition, Alstom, l’opérateur français, a également montré son intérêt pour le marché marocain en annonçant son intention d’investir 16 millions d’euros dans la mise en place d’une nouvelle usine au Maroc. Cela suggère clairement la volonté d’Alstom de participer aux projets ferroviaires nationaux.

«Le Royaume a récemment révélé une série de projets d’infrastructure ambitieux en préparation de la Coupe du Monde 2030, parmi lesquels le projet de train à grande vitesse se distingue. Le premier appel d’offres, évalué à 839 millions d’euros, est prévu pour l’acquisition de jusqu’à 120 trains destinés aux services de transport en commun et régionaux», souligne Les Inspirations Eco.

Ces projets visent à moderniser et à étendre le réseau ferroviaire national pour répondre aux besoins croissants de la population et des visiteurs. Les entreprises intéressées sont, en l’occurrence, Talgo, CAF d’Espagne, Alstom, ainsi que sept autres entreprises du monde entier, dont des entreprises chinoises et japonaises.

«Un élément qui pourrait jouer en faveur de Talgo réside dans le soutien du gouvernement espagnol, qui a récemment renouvelé un protocole d’accord avec le gouvernement marocain. Cet accord comprend un engagement à soutenir la construction de grands projets d’infrastructure, notamment l’expansion du réseau ferroviaire à grande vitesse», lit-on encore.

Le Maroc a également exprimé son intérêt à collaborer étroitement avec l’Espagne sur des projets d’infrastructure, renforçant ainsi les liens bilatéraux dans ce domaine crucial.