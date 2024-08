LGV Kénitra-Marrakech: les choses sérieuses commencent

Dans le cadre du projet d’augmentation de la capacité ferroviaire de la ligne entre Kénitra et Marrakech? l’ONCF a lancé les travaux d’ouvrages d’art et rétablissements de communication entre les gares Rabat Agdal et Ain Atiq.. DR

Après le lancement du marché des travaux de génie civil du tronçon reliant la gare Oasis à la future gare Casa Sud pour un montant estimé à 373 millions de dirhams, l’Office national des chemins de fer (ONCF) ajoute une autre pierre à l’édifice. C’est dans le cadre du projet d’augmentation de la capacité ferroviaire de la ligne entre Kénitra et Marrakech que l’ONCF a lancé - pour un budget de 72,7 millions de dirhams - les travaux d’ouvrages d’art et rétablissements de communication entre les gares Rabat Agdal et Ain Atiq, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 19 août.

«Dans le détail, la zone objet des travaux est située entre ces deux gares, sur la ligne ferroviaire Casablanca-Sidi Kacem. L’objet de ce marché est de définir les conditions d’exécution, de réception et de règlement des prestations précitées relatives à la réalisation des travaux d’ouvrage d’art et de rétablissement de communication entre Rabat Agdal et Aïn Atiq», lit-on.

Le délai global d’exécution des travaux a été fixé à dix mois. Parallèlement, l’ONCF a lancé le marché relatif à la fourniture des voies pour la ligne à grande vitesse (LGV) et la ligne conventionnelle.

Par ailleurs, l’ONCF a également lancé les travaux de génie civil du tronçon reliant la gare de Casablanca Oasis à la future gare Casa Sud, pour un montant estimé à 373 millions de dirhams. Cette consultation a pour but de choisir les entreprises en mesure de réaliser les travaux de génie civil du tronçon entre les deux gares concernées.

«Ce tronçon est situé sur la ligne Casablanca-Sidi El Aidi. Outre les travaux de terrassement, le marché prévoit la réalisation de deux ponts routiers (autoroute Casa urbaine, route nationale 1) et trois autres ponts ferroviaires (Boulevard Fès, Boulevard El Qods et RP 3011)», lit-on encore.

«La future LGV est conçue pour une circulation de trains voyageurs à une vitesse de 350 km/h. La vitesse commerciale sera de 320 km/h, notamment pour les trains Al Boraq. Un train haute performance (HP) pourra circuler sur cette ligne en vitesse commerciale de 220 km/h entre le raccordement de Sidi Ichou et le tunnel de Rabat, puis entre Aïn Atiq et Zenata», précise Les Inspirations Eco.