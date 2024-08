LGV Kénitra-Marrakech: lancement du premier marché de génie civil au niveau du hub de Casablanca

La concrétisation du projet de LGV Kénitra-Marrakech avance à vive allure. Ce mardi 13 août, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé une consultation pour choisir les entreprises en mesure de réaliser les travaux de génie civil du tronçon allant du Point kilométrique (PK) 5+450 jusqu’au PK 10+000, plus précisément entre la gare Oasis et la future gare Casa Sud. Ce tronçon est situé sur la ligne Casablanca-Sidi El Aidi.

Outre les travaux de terrassement, le marché prévoit la réalisation de deux ponts routiers (autoroute Casa urbaine, Route nationale RN1) et trois autres ponts ferroviaires (Boulevard Fès, Boulevard El Qods et RP 3011).

Rappelons que la future LGV est conçue pour une circulation de trains voyageurs à une vitesse de 350 km/h. La vitesse commerciale sera de 320 km/h, notamment pour les trains Al Boraq. Un train haute performance (HP) pourra circuler sur cette ligne en vitesse commerciale de 220 km/h entre le raccordement de Sidi Ichou et le tunnel de Rabat puis entre Aïn Atiq et Zenata.

Le projet englobe un ensemble de composantes: la LGV Kénitra-Marrakech en site propre, les raccordements de la LGV aux lignes existantes, l’aménagement des gares, la ligne classique Kénitra-Rabat-Casablanca-Marrakech, les installations terminales, les bases de maintenance et l’atelier de maintenance des rames.

S’agissant du tracé de la LGV en site propre, celui-ci devrait relier la base de maintenance de Kénitra au nord du tunnel de Rabat, puis entre Aïn Atiq et Zenata, et enfin au point d’embranchement de Zenata jusqu’à Marrakech en passant par le nouveau hub de Nouaceur.

Lire aussi : LGV Kénitra-Marrakech: la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage attribuée au Français Egis Rail

Au niveau du hub de Casablanca, les nouvelles voies rapides positionnées côté terre ne sont pas considérées comme LGV, mais comme un levier nouveau d’augmentation de capacité entre Aïn Sebaâ et Bouskoura, dans le corridor ferroviaire existant.

Dans la partie sud du hub de Casablanca, la ligne nouvelle se détachant de la ligne actuelle à Bouskoura sera aussi construite en site propre, exclusivement réservée à la circulation des rames des navettes Aéroport, Al Boraq (GV) et HP.

La LGV démarre ensuite au sud du nouveau hub de Nouaceur, au-delà du raccordement de Berrechid.

Le contournement ferroviaire de Casablanca est considéré comme une ligne à grande vitesse selon les opportunités de tracé retenues, pour tenir les vitesses maximales de ce type de ligne. Le contournement de Casablanca est exclusivement à usage voyageurs.

Le projet de LGV prévoit également des points de raccordement aux lignes existantes, à hauteur de la base de maintenance de Kénitra et des autres bases de travaux et de maintenance à créer, et en gare de Rabat-Agdal, en gare de Aïn Sebaâ, à hauteur de Bouskoura, à hauteur du hub de Nouaceur, entre le faisceau de Nouaceur et la gare de Berrechid, au niveau de Settat, au niveau de Benguerir et, enfin, au niveau du faisceau de Sidi Ghanem, avant d’atteindre la nouvelle gare de Marrakech Palmeraie.