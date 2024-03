LGV Kénitra-Marrakech: la signalisation va coûter 3,2 milliards de dirhams

La mise en œuvre du système de signalisation dans le cadre du projet LGV Kénitra-Marrakech englobera la nouvelle ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, ainsi que les zones terminales sur la ligne classique et ligne à grande vitesse, souligne l’ONCF dans un document accompagnant l’appel d’offres.

Le déploiement du système de signalisation s’étendra sur des installations tant neuves qu’existantes, avec une attention particulière aux lignes en exploitation. «La sécurité devra être maintenue durant les travaux sur les installations de signalisation et de télécommunications en exploitation, et la complexité de cette mise en œuvre sera accentuée par les contraintes de sécurité», insiste-t-on.

L’ONCF a opté pour un dialogue compétitif pour la réalisation du chantier relatif aux installations de signalisation et de télécommunications. Le soumissionnaire aura à sa charge la fourniture, le déploiement, les essais et mise en service nécessaires d’un réseau de transmission qui comporte deux éléments principaux: le réseau backbone à fibre optique FOB qui fournit le support de transmission physique/infrastructure filaire et le système réseau actif (routeurs et commutateurs ou équipements DWDM ou autres) qui est le système de transmission qui utilise le FOB pour transporter les différents flux (voie, données, image, vidéo) entre les différents points techniques du site.

Pour rappel, le programme d’augmentation de la capacité ferroviaire entre Kénitra et Marrakech incluant le hub de Casablanca se traduit par la création d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, ainsi que le remaniement de la ligne classique entre Kénitra et Settat.

Le projet consiste en premier lieu en la création d’une ligne ferroviaire à grande vitesse, transitant dans des zones peu denses et dans les zones métropolitaines de Rabat-Salé, Casablanca et Marrakech.

L’extension de la LGV sera construite, partant de l’actuelle extrémité de la LGV à Kénitra jusqu’à Marrakech. Cette ligne nouvelle comprendra également la création de liaisons avec la ligne classique, de nouvelles installations terminales à Marrakech, de nouvelles gares dont Marrakech Palmeraie, Marrakech Guéliz, Stade de Marrakech, Nouveau Terminal de l’aéroport Mohammed V à Nouaceur, Grand stade de Benslimane.

Des aménagements complémentaires seront également à réaliser pour accompagner les évolutions de dessertes sur le réseau conventionnel:

- Les lignes de desserte métropolitaine entre Mohammedia-Facultés, Casa Port et Nouaceur Ville Nouvelle nécessiteront des raccordements et aménagements au niveau des installations terminales et gares existantes, ainsi que la construction de nouvelles gares. Les voies et emprises de cette ligne métropolitaine reprendront majoritairement les infrastructures existantes, et nécessiteront ponctuellement des aménagements additionnels. Les autres services urbains seront exclusivement réalisés sur la ligne existante.

- La ligne de desserte métropolitaine entre Skhirat et Kénitra nécessitera aussi des installations terminales, des adaptations des gares existantes et la création de gares nouvelles. La circulation des missions métropolitaines s’effectuera intégralement sur les voies classiques également empruntées par les autres circulations régionales et nationales fret et voyageurs de l’ONCF.

- La ligne classique de Nouaceur à Settat sera également modifiée par reprise du plan de voie.

Le périmètre des installations de sécurité et de signalisation à réaliser, dans le cadre du dialogue compétitif, est comme suit:

- Le prolongement de la LGV depuis Kénitra jusqu’à Marrakech Guéliz comprenant toutes les gares intermédiaires exceptée la section en ERTMS niveau 1 de la gare Rabat Agdal;

- Les raccordements à la ligne classique au niveau de Sidi Ichou, de part et d’autre de Rabat Agdal (Salé au nord et Ain Attiq au sud), Zenata (au nord de Casablanca), Nouaceur Nouvelle ville, sud de Bouskoura et nord de Berrechid;

- La réalisation des nouvelles installations terminales à Marrakech Palmeraie et Marrakech Guéliz;

- Le raccordement depuis la ligne classique existante au stade de Marrakech.