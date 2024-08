Casablanca: avec le parc de loisirs de sbata, un nouvel espace vert s’ajoute à la ville

L’offre en espaces verts à Casablanca s’enrichit avec l’ouverture récente du parc de Sbata. S’étendant sur 2,8 hectares, ce projet innovant se distingue selon Mohsin Naji, chef du service d’utilisation des espaces verts à Casablanca Environnement, par son vaste espace vert, ses plantes locales et ses services adaptés à tous.

«Notre objectif est de fournir un environnement sain qui profite à la fois aux résidents du quartier Salmiya et à l’ensemble des habitants de Casablanca», affirme-t-il. Ce projet s’inscrit dans la lignée des nouveaux espaces verts récréatifs aménagés par les autorités locales et les institutions élues de Casablanca.

Pour les adultes, le parc offre des espaces pour la remise en forme des sentiers de promenade et des espaces avec des tables d’échecs. Quant aux enfants, ils bénéficient d’aires de jeux, d’un théâtre en plein air et d’une fontaine musicale moderne, illuminée de différentes couleurs. Des installations sanitaires, un café et des kiosques complètent l’ensemble.

Au parc de loisirs de Sbata à Casablanca. (A. Gadrouz/ Le360). Adil Gadrouz

Les premiers visiteurs du parc Sbata sont clairement satisfaits du look final de ce nouvel espace vert. «Mes enfants ne veulent plus rentrer à la maison, tellement ils se plaisent ici», partage l’un d’eux. «On espère juste que chaque visiteur prendra soin du parc pour qu’il reste au même niveau de beauté et de propreté qu’on remarque maintenant», ajoute-t-il.

Des jeunes de Sbata relèvent les efforts considérables des responsables et partagent ce qu’ils préfèrent dans ce parc. «Nous sommes surtout heureux d’avoir un nouvel espace où nous entrainer, avec des équipements modernes dont nous avions besoin», déclare un jeune de Sbata. «En journée, l’endroit est idéal pour se ressourcer et se reposer, puis en soirée il devient un plus animé, ce qui est tout autant agréable», conclut-il en louant la sécurité assurée par les autorités du parc.