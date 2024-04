Casablanca: la nouvelle vie de l’ancienne décharge de Sidi Moumen, alias «Zebbalet mirikane»

Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, et Nabila Rmili, maire de Casablanca ont inauguré le 24 avril le parc «Hadiqat al hadaba al khadraa» (Parc de la colline verte, NDLR) qui a remplacé la décharge de Sidi Moumen, plus connue par «Zebbalet mirikane» (littéralement la décharge des Américains), qui s’est muée en espace de loisirs après sa réhabilitation.

Avec un passé sombre de décharge sauvage, qui remonte des années 1930 jusqu’à sa fermeture en 1980, ce parc contenait pas moins de 1,8 million de mètres cubes de déchets ménagers enfouis. Désormais réaménagé et étendu sur une surface de 12 hectares, le site abrite une diversité impressionnante végétale, avec quelque 32 espèces différentes. Ainsi, plus de la moitié de la superficie du parc se couvre de verdure, offrant ainsi un havre de fraîcheur aux visiteurs, tandis que 5.000 m2 dans cet espace sont ombragés par les arbres.

Modèle de reconversion urbaine, «Hadiqat Al Hadaba Al Khadraa» est aussi un manifeste écologique. Ainsi paré, le parc absorbe annuellement 235 tonnes de dioxyde de carbone via sa couverture végétale, réduit de 50% sa consommation d’eau par rapport à un espace similaire, et tire 20% de son électricité de l’énergie solaire.

Outre une vue surplombant son voisinage, grâce à sa hauteur de 15 mètres supérieure au niveau de la mer, le parc offre également des installations modernes pour le confort des visiteurs. Des équipements sanitaires aux aires de jeux, en passant par des espaces de détente et des points de restauration, tout a été pensé pour offrir une expérience agréable aux familles et aux flâneurs. La caméra dépêchée par Le360 s’est promenée parmi ces infrastructures, dont un kiosque, un café, des terrains de pétanque et de basket, des toboggans, ainsi qu’un skate park et un espace fitness.

Quelques heures après son ouverture, le parc avait déjà attiré un grand nombre d’habitants du quartier de Sidi Moumen, souvent accompagnés de leurs enfants, pressés de découvrir ce nouvel espace et ses installations, qui faisaient cruellement défaut à leur arrondissement.

Le projet de «Hadiqat Al Hadaba Al Khadraa» entre dans le cadre d’un vaste programme lancé par le ministère de l’Intérieur en 2015, visant la réhabilitation de plusieurs anciennes décharges, pour les transformer en espaces de vie. Il a nécessité un budget d’investissement estimé à 24 millions dirhams, dont 19 millions ont été financés par le secrétariat d’État chargé du développement durable, les 5 millions restants ayant été apportés par la commune de Casablanca.