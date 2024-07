Tanger: pour 20 millions de dirhams, l’ancienne décharge transformée en espace vert

Trois ans après l’arrêt de son exploitation, l’ancienne décharge publique de Tanger a été transformée en un grand parc verdoyant. La superficie totale de l’ancienne déchetterie, avoisinant les 26 hectares, est désormais recouverte d’herbes, de plantes, d’arbres et de buissons fleuris.

Cette métamorphose est le résultat des opérations d’afforestation menées depuis deux ans par les autorités locales, en partenariat avec des structures de la société civile. L’opération, qui a nécessité un budget de plus de 20 millions de dirhams, s’inscrit dans le cadre du projet du Grand Tanger lancé il y a quelques années.

On s’en doute, la transformation de la décharge publique en espace vert a été accueillie avec une grande satisfaction par les habitants de la commune de Mghogha et des environs qui, après près de quarante-cinq ans de désagréments, causés par les odeurs pestilentielles et les fuites de liquides polluants, ont désormais droit à une étendue verdoyante, agréable à l’oeil comme au nez.

Fruit d’une étroite collaboration entre l’Agence de développement du Nord (APDN), la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil de la région et la commune de Tanger, le projet de végétalisation de l’ancienne décharge a été élaboré conformément aux instructions royales, visant notamment à la préservation de l’environnement.