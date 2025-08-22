Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine

Desservant plus de 120.000 véhicules chaque jour, cet axe stratégique fait l’objet d’une opération de réfection majeure. Lancés la semaine dernière, les travaux s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de modernisation de l’infrastructure routière de la capitale économique.

«Ce projet d’envergure s’intègre dans le plan de mise à niveau globale des infrastructures de Casablanca», indique Ahmed Brija, président de la commission des services publics à la mairie.

D’un budget de 110 millions de dirhams, l’intervention couvre un tronçon de 21 kilomètres dans les deux sens, allant de Zenata jusqu’à la sortie CFC-OCP, a-t-il ajouté. Il s’agit principalement de rabotage, de reprofilage de la chaussée et d’installation d’une nouvelle signalisation horizontale.

Pour minimiser l’impact sur les usagers, des itinéraires de déviation seront mis en place 24h/24 dans les deux sens de la circulation.

En parallèle, un second projet estimé à 10 millions de dirhams débutera incessamment. Lancé par la SDL Casa Baïa, il concernera l’aménagement paysager de l’autoroute urbaine. Fait notable: l’arrosage des espaces verts sera entièrement assuré par des eaux usées traitées à la station d’épuration de Mediouna, dans une démarche écoresponsable.

Chantier des travaux de réfection sur l'autoroute urbaine de Casablanca. (K.Essabar/Le360)