Société

Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine

أشغال تهئية الطريق السيار الحضري بالبيضاء

Chaque jour, plus de 120 véhicules empruntent l'autoroute urbaine de Casablanca.

La Société de développement local (SDL) Casa Aménagement a lancé un vaste chantier de renforcement de la chaussée sur l’autoroute urbaine reliant l’est à l’ouest de Casablanca. Les travaux, programmés sur une durée de quatre mois, risquent de provoquer de fortes perturbations de circulation. Des itinéraires de déviation ont toutefois été aménagés afin d’atténuer l’impact sur le trafic.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar
Le 22/08/2025 à 09h13

Desservant plus de 120.000 véhicules chaque jour, cet axe stratégique fait l’objet d’une opération de réfection majeure. Lancés la semaine dernière, les travaux s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de modernisation de l’infrastructure routière de la capitale économique.

«Ce projet d’envergure s’intègre dans le plan de mise à niveau globale des infrastructures de Casablanca», indique Ahmed Brija, président de la commission des services publics à la mairie.

D’un budget de 110 millions de dirhams, l’intervention couvre un tronçon de 21 kilomètres dans les deux sens, allant de Zenata jusqu’à la sortie CFC-OCP, a-t-il ajouté. Il s’agit principalement de rabotage, de reprofilage de la chaussée et d’installation d’une nouvelle signalisation horizontale.

Lire aussi : Casablanca: 58 millions de dirhams pour rénover l’éclairage public de l’autoroute urbaine

Pour minimiser l’impact sur les usagers, des itinéraires de déviation seront mis en place 24h/24 dans les deux sens de la circulation.

En parallèle, un second projet estimé à 10 millions de dirhams débutera incessamment. Lancé par la SDL Casa Baïa, il concernera l’aménagement paysager de l’autoroute urbaine. Fait notable: l’arrosage des espaces verts sera entièrement assuré par des eaux usées traitées à la station d’épuration de Mediouna, dans une démarche écoresponsable.

Chantier des travaux de réfection sur l'autoroute urbaine de Casablanca. (K.Essabar/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar
Le 22/08/2025 à 09h13
#autoroute#travaux#Casablanca#espaces verts#Casa Aménagement

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Diapo. Casablanca: l'autoroute urbaine fermée au trafic inter-villes, des contrôles plus stricts aux accès

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vidéo. D'interminables bouchons sur l'autoroute urbaine de Casa... Les automobilistes en bavent, au quotidien

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Carambolage sur l'autoroute urbaine de Casablanca: sept blessés, dont un grave

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Casablanca: 58 millions de dirhams pour rénover l’éclairage public de l’autoroute urbaine

Articles les plus lus

1
Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer
2
Cyclomoteurs: le gouvernement rétropédale, le dispositif du speedomètre suspendu
3
Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine
4
TICAD-9: entré par effraction, le Polisario contraint à la sortie par désillusion
5
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
6
Paris-Alger: l’escalade
7
Pourquoi l’Afrique du Sud soutient-elle le Polisario?
8
À la découverte du Maroc: les enfants de Jérusalem émerveillés par leur visite à Chefchaouen
Revues de presse

Voir plus