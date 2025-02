Casablanca: 58 millions de dirhams pour rénover l’éclairage public de l’autoroute urbaine

Vétuste et au bord de l’obsolescence, l’éclairage public longeant l’autoroute urbaine de Casablanca va enfin être rénové. La commune a en effet débloqué une enveloppe de 58 millions de dirhams pour moderniser le parc de candélabres longeant cette voie express, s’étendant sur 20 kilomètres et traversant la métropole d’est en ouest.

L’appel d’offres lancé à cette fin par la SDL Casa Aménagement couvre également l’éclairage architectural des ponts et des passerelles de l’autoroute. Les prestations à réaliser dans le cadre de ce marché comprennent les études d’exécution, la fourniture et l’installation des candélabres, luminaires et consoles, ainsi que les essais de mise à la terre, les travaux de raccordement aux postes électriques, les essais ou encore les mesures photométriques.

Construite en 1978, l’autoroute urbaine de Casablanca accueille un trafic particulièrement dense, s’élevant à plus de 120.000 véhicules par jour. L’infrastructure routière a fait l’objet, en 2014, de travaux d’élargissement pour passer à 2×3 voies, pour une enveloppe budgétaire de 450 millions de dirhams.