Casablanca: Casa Anfa et Anfa Park, nouveaux centres névralgiques de la culture, des arts et du sport

Anfa Park s’impose comme un lieu incontournable de rendez-vous pour les amateurs de culture, d'art, de musique et de sport.

Anfa Park accueille de nombreux évènements culturels, sportifs et musicaux tout au long de l’année, facilitant la participation et l’inclusion de toutes les communautés. L’offre culturelle proposée est marquée par une programmation variée et pensée pour répondre aux attentes de tous les publics: des expositions d’art contemporain, en passant par des festivals de musique, des rencontres littéraires, des projections cinématographiques en plein air, ainsi que des évènements sportifs.

L’un des événements marquants, désormais bien établi à Casa Anfa, est le festival Jazzablanca, dont la 17ème édition cette année a réuni près de 25.000 festivaliers. D’autres festivals, comme Casa Anfa Latina ou Alif, ont offert une immersion dans différentes cultures à travers la musique et la danse. Ces rendez-vous culturels attirent un public large et participent à faire de Casa Anfa un carrefour artistique.

Casa Anfa et Anfa Park ont pour l’ambition d’offrir aux visiteurs un accès à la culture, dans un cadre moderne et ouvert.

À Casa Anfa, le sport n’est pas en reste avec des compétitions et des démonstrations organisées à Anfa Park. Les Foulées de Casa Anfa, une course annuelle attirant chaque année des milliers de participants, ainsi que des événements autour du skate et du roller, en sont le parfait exemple.

Anfa Park s’ouvre aussi à la création contemporaine avec des expositions artistiques gratuites en plein air, transformant l’espace en galerie à ciel ouvert. De plus, des initiatives comme Cinéma sous les étoiles, en collaboration avec l’Institut français de Casablanca, ou les rencontres littéraires régulièrement organisées représentent une plateforme d’échanges et de partage pour les visiteurs.

Casa Anfa s’affirme ainsi comme un lieu de vie culturelle émergent, apportant à la capitale économique une diversité artistique et sportive, renforçant de ce fait son attrait en tant que destination culturelle et touristique.