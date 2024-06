Casablanca: Gente de Zona, Los Van Van et Elvis Crespo au festival Casa Anfa Latina

L’effervescence musicale latine est de retour cet été avec Casa Anfa Latina, du 21 au 23 juin, sur la scène d’Anfa Park, à Casablanca. Initié par les mêmes organisateurs que ceux de Jazzablanca et Tanjazz, ce festival de musique, de danse et de gastronomie latines promet à tous les passionnés une deuxième édition endiablée.

Le menu de Casa Anfa Latina proposera trois concerts et de nombreuses animations. Le public aura rendez-vous avec trois figures emblématiques de la musique latine les 21, 22 et 23 juin: Gente de Zona, duo phare du reggaeton cubain (vendredi 21), Los Van Van, orchestre légendaire de la musique populaire cubaine (samedi 22), et Elvis Crespo (dimanche 23), ambassadeur du merengue mondialement connu pour son tube «Suavemente».

Au programme également: des cours de danse avec les écoles Kukumpa, La Clave et Salsa Blanca, des animations avec DJ Temazo, la batucada de CasaHeros, des shows de danseuses de Samba brésilienne et des stands de restauration, ainsi que de nombreuses activités proposés par les partenaires du festival.