«Alif Festival», un nouveau rendez-vous dédié à la musique arabe à Anfa Park

Anfa Park à Casablanca s’apprête à accueillir la première édition de Alif Festival exclusivement dédié à la musique arabe. Organisé par Seven PM, les mêmes qui sont derrière le festival Jazzablanca, l’évènement prévoit pour son cru 2024 des stars du Moyen-Orient du calibre de Ragheb Alama et le chanteur irakien Saif Nabeel qui se produiront le 4 juillet, et Myriam Fares attendue sur scène le 5 juillet, ainsi que le DJ émirati Aseel qui animera les deux soirées.

Icône de la musique arabe, Ragheb Alama se produira à Anfa Park le jeudi 4 juillet. Avec son charisme unique et un répertoire immense, cet artiste a marqué l’industrie musicale avec des succès planétaires.

Le chanteur irakien Saif Nabeel se produira aussi le même soir. Il a connu une année de succès avec des événements majeurs, des chansons à succès et une tournée récente aux États-Unis et au Canada. Saif Nabeel a été la tête d’affiche du premier Festival de Musique Arabe d’Ottawa. Présent sur MTV Liban, ses vidéos ont cumulé des millions de vues. De plus, il a eu un impact significatif sur la nouvelle saison d’«Iraq Idol» sur MBC.

Surnommée «The Queen of stage», Myriam Fares, la coqueluche libanaise de la musique pop arabe, enchantera le public avec sa voix envoûtante et son énergie captivante le vendredi 5 juillet. Ses performances dynamiques et sa présence scénique font transporter le public dans des shows époustouflants.

Les deux soirées de Alif Festival seront animées par l’un des DJ les plus reconnus des Émirats arabes unis: Dj Aseel. Son style mêle musique arabe traditionnelle et rythmes électroniques contemporains. Basé à Dubaï, il explose la richesse de la musique arabe et intègre dans ses mix des éléments traditionnels.

Depuis ses débuts en 2007, DJ Aseel est animé d’un rêve, celui de contribuer à une révolution dans la musique arabe. Il assiste à l’éclosion de géants parmi les DJ, comme Tiesto, et c’est pour lui une motivation supplémentaire pour faire en sorte que des DJ arabes remportent un succès similaire.