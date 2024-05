Richard Gere, Kevin Costner… les stars américaines sous le charme de Rachida Dati au Festival de Cannes

L'acteur et réalisateur américain Kevin Costner en photocall avec la ministre française de la Culture, Rachida Dati, après avoir reçu la médaille de l'Ordre des arts et des lettres, en marge de la 77ème édition du Festival de Cannes, le 19 mai 2024.

Aussi à l’aise dans les hauts lieux du pouvoir que sur les tapis rouges, Rachida Dati ne cesse de faire sensation depuis le début de la 77ème édition du Festival de Cannes, à laquelle elle assiste pour la première fois en sa qualité de ministre de la Culture.

Multipliant les apparitions, Rachida Dati a rappelé à la presse hexagonale son amour pour la mode et le glamour en montant les marches du festival dans un splendide fourreau noir, samedi 18 mai, au côté de Selena Gomez, ou le lendemain dans une longue robe noire et blanche qui a fait sensation.

Mais au-delà de son sens du style, la ministre de la Culture s’est également fait remarquer pour son excellent relationnel avec les stars américaines qu’elle a eu l’occasion de côtoyer. C’était ainsi le cas, dimanche 19 mars, sur le plateau de l’émission «20h30 le dimanche», présentée par Laurent Delahousse, qui se déroulait en direct de Cannes, avec pour autre invité principal l’acteur culte Richard Gere.

France 2 accueille Rachida Dati sur la musique de… «Pretty Woman» pic.twitter.com/uXRamRIpfz — Destination Ciné (@destinationcine) May 20, 2024

Arrivée sur le plateau de l’émission sur la musique de «Pretty Woman», une initiative du journaliste qui a provoqué l’hilarité de son invitée, la maman de Zohra n’a pas tardé à faire sensation en évoquant plusieurs sujets d’actualité, comme le combat «#MeToo», la santé du cinéma français ou encore la réforme de l’audiovisuel public.

Une prise de parole qui semble avoir beaucoup plu à Richard Gere, qui après l’avoir écouté religieusement, a déclaré à la fin de l’émission : «Mais j’adore écouter la ministre de la Culture. C’est extraordinaire». Et d’ajouter en français à son égard: «Vous êtes fantastique».

Agréablement surprise par cette déclaration, Rachida Dati a rebondi avec humour: «J’espère que tout le monde a entendu. Richard Gere me trouve fantastique». Quittant ensuite le plateau, l’acteur s’est empressé de faire un double baisemain à Rachida Dati, visiblement sous le charme.

« Richard Gere me trouve fantastique »



Vous avez bien entendu Anne Hidalgo😂 #cannes2024 #RachidaDati pic.twitter.com/UaIB7GO486 — Les punchline de Dati (@Dati_Punchline) May 19, 2024

Richard Gere n’est pas le seul acteur à avoir succombé à l’effet Rachida Dati. En effet, quelques heures plus tôt, celle-ci remettait à Kevin Costner les insignes d’officier de l’Ordre des arts et des lettres.

À cette occasion, l’acteur et réalisateur, présent à Cannes pour la présentation de son nouveau film «Horizon: An American Saga», a été pris de court par la ministre qui, en lui remettant son insigne, s’est adressée à lui en lui disant: «I will always love you», référence à la chanson de Whitney Houston dans le film «Bodyguard».

Une déclaration que l’acteur de 69 ans a accueillie avec un grand sourire et qui a été suivie, peu de temps après, par un cliché où la ministre et la star hollywoodienne apparaissent main dans la main, tout sourire. Rachida Dati, une star parmi les stars...