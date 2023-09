Symphonyat 2023: le meilleur de la musique marocaine, le 14 septembre à Anfa Park

Après deux représentations à l’étranger et deux éditions à Casablanca, la soirée musicale Symphonyat est de retour pour une nouvelle édition, prévue le 14 septembre à Anfa Park, Casablanca. Très attendu, le spectacle se veut une expérience intemporelle dont la mission première est de donner écho aux mélodies du répertoire classique et ancien de la musique marocaine.

Parmi les artistes au programme cette année, figurent l’auteure-compositrice-interprète Houda Saâd, le spécialiste de la Aïta Nassim Haddad, la star du chgouri, Benjamin Bouzaglou, ainsi que Mehdi Nassouli, reconnu comme «la relève de la tradition gnaouie» au Maroc. Ces artistes et bien d’autres se produiront sous la direction de Tom Cohen.

Symphonyat, le rêve de Tom Cohen et Karim Taissir devenu réalité

Tom Cohen, le chef d’orchestre à la renommée mondiale, grand amateur des musiques traditionnelles marocaines qu’il adapte, a lancé ce projet musical en 2019. Symphonyat est né d’un rêve partagé avec l’autre passionné de musique, Karim Taissir.

Portés par le désir de perpétuer la connaissance du patrimoine musical marocain auprès de tous les publics et des jeunes générations montantes, Tom Cohen et Karim Taissir ont ainsi imaginé et créé Symphonya, une composition musicale ancrée dans la tradition marocaine, interprétée par un orchestre philharmonique unique en son genre.

L’orchestre de Symphonyat incarne une fusion enchanteresse de plus de 10 cultures internationales, rassemblant plus de 40 virtuoses dont la moitié sont des Marocains. Sa renommée transcende aujourd’hui les frontières musicales grâce à des artistes venus d’horizons lointains pour exalter avec élégance les joyaux mélodiques du patrimoine musical marocain. Parmi eux, le batteur Karim Ziad et le pianiste Omri Mor.

Une partie du public de Symphonyat.

Fruit d’une collaboration étroite avec l’association Avempace, Symphonyat est une invitation à une expérience musicale où les émotions traversent les continents et où l’âme de la musique marocaine danse avec l’éternité. Les concerts programmés lors des éditions précédentes en sont la pure démonstration: le Gnaoui moderne Mehdi Nassouli, la diva du Melhoun Sanâa Marahati, Maxime, Nabila Maân...

Une expérience musicale qui vaut le détour

La musique gnaouie accompagnée par des violons et des saxophones, c’était pour ceux qui l’ont vécu en live à l’hippodrome d’Anfa un moment inoubliable. Ces musiciens étrangers ont relevé haut la main le défi de jouer du «Sidi Mimoun» (qui se joue uniquement au guembri et aux crotales) pour la première fois au violon et au saxophone.

Pour information, les tickets de Symphonyat 2023 sont en vente sur Ticket.ma et sur place à Anfa Park.