En images, démolition du bidonville «Feran El Jir» à Bourgogne

Ce lundi 17 novembre 2025, les autorités locales ont procédé à la démolition du bidonville «Feran El Jir» au quartier Bourgogne de Casablanca, dans une atmosphère organisée et sans agitation. L’opération s’est déroulée en l’absence quasi totale des habitants, déjà relogés ou ayant quitté les lieux depuis plusieurs mois.

Selon ce qu’a pu constater Le360, le site était totalement vide au moment de l’intervention. Les autorités ont sécurisé le périmètre, éloigné les curieux et lancé les travaux de démolition dans un nuage de poussière et de gravats, le tout dans un climat maîtrisé.

Cette fluidité s’explique par les démarches entreprises en amont. Durant le mois de Ramadan dernier, les autorités avaient procédé à un recensement exhaustif des familles vivant à «Feran El Jir» et les avaient informées de la nécessité de quitter les lieux pour s’installer ailleurs dans des logements adaptés. En juillet 2025, les agents d’autorité sont revenus rappeler aux habitants que la date de démolition approchait.

Lire aussi : Démolition spectaculaire du «Kremlin» de Bouskoura: les dessous de l’affaire «Kasr Diafa»

Selon les témoignages recueillis sur place, environ 100 familles vivaient auparavant dans ce bidonville. Plusieurs d’entre elles avaient déjà déménagé vers des logements de location, notamment pour permettre à leurs enfants de rejoindre de nouvelles écoles à la rentrée et d’accomplir les formalités administratives nécessaires.

Les autorités locales ont indiqué aux habitants qu’ils seraient relogés à «Riyad Al Jinan», dans le quartier Oulfa à Casablanca, en attendant la finalisation des terrains et des procédures administratives. Les rares habitants présents se sont dits rassurés et favorables à la démolition, percevant ce transfert comme une opportunité d’accéder à des conditions de vie plus dignes.