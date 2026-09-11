«Grenade… les derniers jours»: la superproduction saoudienne bientôt en tournage au Maroc

Le Maroc devrait accueillir le tournage d’une importante production télévisuelle saoudienne consacrée aux derniers jours du royaume de Grenade. Intitulée provisoirement «Grenade… les derniers jours», cette fresque historique s’inscrit dans le prolongement des grandes productions arabes consacrées à Al-Andalus. Selon les informations disponibles, des repérages seraient actuellement en cours au Maroc, dans l’attente des autorisations nécessaires du Centre cinématographique marocain (CCM).

Le projet s’intéresse à la chute du royaume nasride de Grenade, dernier État musulman de la péninsule Ibérique, qui prend fin en 1492 avec la reddition de l’émir Mohammed XII, connu en Occident sous le nom de Boabdil.

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L’œuvre est associée à Walid Saif, écrivain, historien et scénariste palestino-jordanien, grande figure de la fiction historique arabe. Elle viendrait prolonger le vaste cycle consacré à l’histoire d’Al-Andalus qu’il avait développé avec le réalisateur syrien Hatem Ali au début des années 2000.

Le duo avait signé trois fresques devenues des références de la télévision arabe: Saqr Quraish en 2002, Rabee’ Qortoba en 2003 et Muluk Al-Tawa’if en 2005. Les trois œuvres retracent différentes périodes de l’histoire musulmane de la péninsule Ibérique, de l’installation des Omeyyades en Al-Andalus jusqu’à l’éclatement du califat de Cordoue et à l’époque des royaumes de taïfas. Un quatrième volet consacré à la chute de Grenade avait été envisagé par Walid Saif et Hatem Ali, sans jamais aboutir.

Ce nouvel opus s’attacherait au crépuscule du royaume nasride et à la figure de Mohammed XII de Grenade, dernier souverain musulman de la ville, également appelé Abou Abdallah et connu dans les sources arabes sous le surnom d’«Az-Zughbi», «l’Infortuné».

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Le projet marquerait ainsi le retour, plus de vingt ans après les premières productions, à l’univers andalou développé par Walid Saif. Tim Hassan, Jamal Suliman et le Marocain Mohamed Miftah avaient notamment participé aux précédents volets de cette fresque télévisuelle.

Selon les informations entourant la préparation du projet, plusieurs régions du Maroc seraient actuellement envisagées pour accueillir le tournage. Le Royaume dispose d’un important patrimoine architectural et naturel susceptible de servir de décor à la reconstitution de l’Espagne médiévale, ainsi que d’infrastructures et de compétences techniques éprouvées dans l’accueil de productions historiques internationales.

Le projet s’inscrit également dans un contexte de montée en puissance de l’industrie audiovisuelle saoudienne. MBC Group occupe une place centrale dans cet écosystème. Depuis septembre 2025, le Public Investment Fund (PIF), fonds souverain saoudien, détient 54% du capital du groupe, qui réunit notamment des chaînes de télévision, MBC Studios et la plateforme de streaming Shahid.

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Le Maroc et MBC entretiennent par ailleurs une longue histoire de collaboration dans le domaine de la fiction historique. En 2012, le Royaume avait notamment accueilli une grande partie du tournage de la série Omar, consacrée à Omar ibn al-Khattab et considérée à l’époque comme l’une des productions les plus ambitieuses de la télévision arabe.

Ce choix s’inscrit plus largement dans l’attractivité acquise par le Maroc auprès des productions étrangères. Grâce à la diversité de ses paysages, à ses décors naturels, à ses studios et à un vivier de techniciens expérimentés, le Royaume s’est progressivement imposé comme l’un des principaux pôles de tournage de la région.