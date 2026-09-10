Lekjaa: le stade de Tiznit sera réalisé quel que soit le résultat du PAM

Dans une déclaration au quotidien Assabah, que ce dernier rapporte dans son édition du vendredi 11 septembre, Fouzi Lekjaa a affirmé qu’il est «de la trempe des responsables qui, quand ils avalisent un projet sportif sérieux, celui-ci ne doit souffrir aucun retard dans sa réalisation, et ce, sans tenir compte de l’appartenance partisane ou de l’approche ou non des élections».

Cette déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football est intervenue en marge de la rencontre organisée par le PAM à Rabat en vue de décliner son programme électoral. Elle vise à répondre aux critiques de certains dirigeants des partis de la majorité qui l’accusent de vouloir surfer, à des fins électorales, sur les excellents résultats engrangés par les équipes de football, toutes catégories confondues, depuis qu’il a pris les rênes de la FRMF. Ces partis, jusqu’ici alliés du tracteur, s’estiment ainsi défavorisés par la capacité de Fouzi Lekjaa à attirer un maximum d’électeurs au profit du PAM.

Selon Assabah, les dirigeants du Rassemblement national des indépendants (RNI), en particulier, et ceux de l’Istiqlal, dans une moindre mesure, ne cessent d’exprimer leurs craintes, depuis que Lekjaa a rejoint les rangs du PAM, de voir le président de la FRMF, auréolé de la confiance du Roi, diriger le gouvernement post-élections du 23 septembre, assurés qu’ils sont que le PAM va gagner, haut la main, ces élections. Lekjaa étant également présenté comme un responsable qui ne badine pas avec la gestion des dossiers qui lui sont confiés et qu’il traite le plus souvent dans les délais impartis.

Lekjaa a également déclaré au quotidien Assabah que, lors d’une récente tournée du parti à Tiznit, les populations locales lui ont demandé la réalisation au plus vite du stade de cette ville, surtout que le club la représentant est monté cette année en division d’élite (Botola Pro 1). En réponse, Lekjaa leur a affirmé que «même si cette question est liée ou non à la politique, ou que le PAM gagne ou pas, le stade de Tiznit sera réalisé».

À Bouznika, et toujours dans le cadre des activités du PAM, Lekjaa a déclaré que ce qui a été réalisé sous sa houlette comme résultats sportifs, il estime l’avoir accompli en tant que devoir national, ajoutant que ces résultats sont en deçà de ses objectifs, car lors de la récente Coupe du monde 2026, il a été contrarié par la défaite, en quarts de finale, des Lions de l’Atlas face aux Coqs français, alors qu’il visait une place en finale pour le Maroc. Mais ce n’est que partie remise, puisque Lekjaa a promis que le Stade Hassan II de Benslimane va accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, espérant la présence des Lions de l’Atlas à cette finale.