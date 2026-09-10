Rabat: un pilote britannique placé en détention après avoir percuté un médecin

Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Rabat a décidé, mercredi dernier, le placement en détention préventive à la prison d’Al Arjat d’un pilote d’avion russe de nationalité britannique. L’intéressé est accusé d’avoir provoqué un accident de la circulation, puis de s’être enfui, alors qu’il ne disposait pas de permis de conduire. Le magistrat a parallèlement ordonné la poursuite en liberté provisoire d’une amie de l’accusé, de nationalité étrangère, qui se trouvait à bord du véhicule, pour participation, tout en prononçant à son encontre une interdiction de quitter le territoire.

«Le mis en cause, qui exerce comme pilote au sein d’une compagnie privée établie au Maroc, avait été interpellé par les éléments de la police judiciaire dans le quartier Hassan, après avoir pris la fuite du lieu de l’accident. La victime, un jeune médecin, a été grièvement blessée et admise en urgence au service de réanimation d’une clinique privée de Rabat», rapporte Al Akhbar dans son édition de ce vendredi 11 septembre.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le pilote a percuté le médecin sur la voie publique avant de le traîner sur une distance considérable, sous les yeux des passants, lui infligeant des blessures de gravité variable ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Le médecin demeure sous surveillance médicale au service de réanimation d’une clinique privée.

Le prévenu avait été placé en début de semaine en garde à vue et soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent. «Les investigations ont révélé qu’il ne détenait pas de permis de conduire, tandis que le visionnage des caméras de surveillance a documenté les circonstances de son imprudence, au moment où il a percuté la victime et l’a traînée sur la chaussée», écrit Al Akhbar.

Il a été déféré, mercredi dernier, devant le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat, qui l’a auditionné et l’a poursuivi pour commission d’un accident de la circulation accompagné de coups et blessures volontaires, tentative d’homicide volontaire, défaut d’assurance et défaut de permis de conduire. Il a ensuite été présenté devant le juge d’instruction, qui a ordonné son placement en détention préventive, tandis que la femme qui l’accompagnait a été poursuivie en liberté provisoire.