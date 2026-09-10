Drame familial à Tounfite: un homme tue sa femme et sa fille avant de se suicider

Les faits se sont produits dans le quartier Achmhane, relevant de la commune de Tounfite, dans la province de Midelt, lorsqu’un homme a mis fin aux jours de son épouse et de leur fille âgée de neuf ans avant de se suicider à son tour au sein du domicile familial. Cette affaire a plongé les habitants de la région dans un état de choc et de profonde consternation, indique le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 11 septembre.

Selon les informations obtenues par le journal Assabah auprès de sources bien informées, les faits ont éclaté au grand jour après que des cris de détresse ont retenti depuis l’intérieur de la maison. Cette alerte a poussé plusieurs voisins à se rendre d’urgence sur les lieux, où ils ont découvert les corps sans vie des membres de la famille au milieu d’une scène sanglante, tandis que deux petites filles, présentes dans l’habitation, ont vécu des moments de grande détresse nerveuse pendant que les faits se déroulaient.

«L’homme s’en est pris à son épouse, dans des circonstances qui font encore l’objet d’une enquête judiciaire, en utilisant une arme blanche qui a entraîné son décès, avant de porter des coups similaires à sa fille de neuf ans, laquelle a également succombé à ses blessures à l’intérieur du foyer, avant qu’il ne se suicide», souligne Assabah.

Dès qu’ils ont été informés de l’incident, les autorités locales, ainsi que les éléments du centre territorial de la Gendarmerie Royale de Tounfite et divers services compétents, ont été mobilisés et se sont rendus sur place, accompagnés par la Protection civile, afin de sécuriser la scène du crime et d’effectuer les constatations d’usage. Les dépouilles des victimes ont ensuite été transférées à la morgue de l’hôpital provincial de Midelt en vue d’une autopsie médicale, conformément aux instructions de la justice.

Au moment où les services de la Gendarmerie Royale ont ouvert leurs investigations pour élucider l’ensemble des circonstances et des aspects de ce crime, des sources de l’entourage familial ont indiqué que le défunt souffrait depuis environ un an de graves troubles psychologiques, lesquels avaient provoqué des tensions et des conflits répétés au sein du foyer. Ces mêmes sources ont ajouté qu’il avait repris, durant la période récente, l’exercice du métier de la tannerie qu’il occupait auparavant, avant que son état ne se détériore à nouveau, selon les déclarations circulant dans l’entourage de la famille.

Toutefois, ces éléments restent, jusqu’à la conclusion des investigations, de simples déclarations nécessitant vérification et minutie de la part des autorités compétentes. Les services de la Gendarmerie Royale poursuivent ainsi leurs recherches, sous la supervision du Parquet général compétent de Midelt, afin de déterminer les véritables motifs de ce crime et d’établir les responsabilités légales y afférentes.

Cette affaire a laissé un sentiment de stupeur et de profonde tristesse parmi les habitants de Tounfite, la destruction de toute une vie familiale s’étant transformée en tragédie. Ce drame ramène au premier plan la gravité des troubles psychologiques non pris en charge et leurs répercussions potentielles sur la stabilité et la sécurité au sein de la famille.