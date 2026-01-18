Jerada: un père soupçonné d’avoir assassiné son épouse et ses deux filles

Les éléments de la Gendarmerie royale relevant de la compagnie de Jerada ont placé, à la fin de la semaine dernière, un homme d’une cinquantaine d’années en garde à vue, soupçonné d’avoir commis un triple homicide ayant coûté la vie à son épouse et à ses deux filles âgées de 16 et 17 ans. Ce drame familial, d’une extrême gravité, a profondément bouleversé la ville de Jerada et, plus largement, la région de l’Oriental, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 19 janvier.

Le mis en cause devrait être présenté devant le procureur général du Roi près la cour d’appel d’Oujda à l’issue des procédures en cours, notamment la reconstitution des faits. Cette étape décisive de l’enquête devrait permettre de lever le voile sur les circonstances exactes de cette affaire et sur les motivations ayant conduit le père à passer à l’acte. Les investigations sont menées sous la supervision directe du parquet général, qui a suivi les auditions et les actes de police judiciaire durant trois jours consécutifs.

Les faits remontent au vendredi matin, lorsque la Gendarmerie royale a été alertée après la découverte des corps sans vie de deux adolescentes dans la zone d’Al Ouinates, relevant de la province de Jerada, relate Al Akhbar. C’est leur jeune frère, âgé de dix ans, qui a fait la macabre découverte à l’aube, avant de solliciter l’aide des voisins. Ces derniers ont aussitôt prévenu les autorités locales et les services de la gendarmerie, ainsi que les secours. Les corps ont été transférés à la morgue après les constatations d’usage effectuées sur place par les équipes spécialisées.

Les premières déclarations de l’enfant ont révélé qu’il avait passé la nuit précédente au domicile familial avec son père et ses deux sœurs, en l’absence de leur mère. Celle-ci avait été conduite la veille au soir par son mari chez sa propre mère, dans un douar voisin, avant que ce dernier ne regagne le domicile pour y passer la nuit avec ses enfants. L’absence du père au moment de la découverte du crime a rapidement fait de lui le principal suspect, déclenchant d’intenses recherches pour le localiser.

Grâce à l’appui de chiens renifleurs et de moyens technologiques, une patrouille de la Gendarmerie royale est parvenue à retrouver l’homme dans une forêt proche, alors qu’il s’apprêtait à mettre fin à ses jours. Il a été interpellé et conduit au siège de la compagnie de Jerada pour les besoins de l’enquête. Sur place, les gendarmes ont découvert à ses côtés une arme blanche, un hachoir, qui aurait servi à commettre les crimes.

L’intéressé aurait reconnu les faits, avouant non seulement le meurtre de ses deux filles, mais également celui de son épouse. Il aurait ensuite guidé les enquêteurs vers un puits isolé, situé dans une zone boisée, où il avait dissimulé le corps de cette dernière après l’avoir tuée. Les mêmes sources indiquent que le suspect aurait prémédité son acte, en attirant son épouse hors du domicile sous prétexte de la conduire chez un proche, avant de l’éliminer loin des regards, puis de retourner au domicile pour s’en prendre à ses filles alors qu’elles dormaient, épargnant son plus jeune fils.

Des éléments non confirmés évoquent des soupçons de trahison conjugale et des craintes liées au comportement de ses filles comme toile de fond possible de ce drame. Une lettre manuscrite aurait également été retrouvée sur le suspect au moment de son arrestation, et pourrait contenir des explications détaillées sur les raisons de son geste. Son contenu devrait être examiné attentivement par la justice. L’enquête se poursuit afin d’établir l’ensemble des responsabilités et de déterminer avec précision les circonstances de cette tragédie. La présentation du suspect devant la justice est attendue dans les prochains jours, après la finalisation des expertises médico-légales et des procédures légales.