Revue du web. Ksar El-Kébir: une mère dénonce la légèreté de la peine de prison de l’assassin de sa fille

L'assassin de la fillette à Ksar El-Kébir.

Revue du webKsar El-Kébir: une mère dénonce la légèreté de la peine de prison de l’assassin de sa fille; Football: la participation de Achraf Hakimi à la CAN compromise; Industrie: Neo motors accusé d’avoir présenté un modèle «marocain» en vente libre en chine; Tanger: la version 2030 du grand stade est désormais prête. Les derniers éléments de sa toiture intégrale ont été installés. Round-up.

Ksar El-Kébir: une mère dénonce la légèreté de la peine de prison de l’assassin de sa fille

Football: la participation de Achraf Hakimi à la CAN compromise. Réactions

Industrie: Neo motors accusé d’avoir présenté un modèle «marocain» en vente libre en Chine

Tanger: la version 2030 du grand stade est désormais prête. Les derniers éléments de sa toiture intégrale ont été installés

