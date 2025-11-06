Revue du web. Ksar El-Kébir: une mère dénonce la légèreté de la peine de prison de l’assassin de sa fille

Ksar El-Kébir: une mère dénonce la légèreté de la peine de prison de l’assassin de sa fille
Football: la participation de Achraf Hakimi à la CAN compromise. Réactions
Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence 💪🏽 pic.twitter.com/CJO5Egyyjc— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 5, 2025
🚨 PSG confirm Achraf Hakimi suffered a severe ankle sprain.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2025
The injury could keep him sidelined for around 6-8 weeks with AFCON to follow.
Hakimi has avoided an ankle fracture. 🇲🇦 pic.twitter.com/TWbBvOEobo
Lautaro Martinez 🇦🇷 a 𝗗𝗘́𝗗𝗜𝗘́ 𝗦𝗢𝗡 𝗕𝗨𝗧 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗘𝗡 𝗟𝗗𝗖 à Achraf Hakimi.— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) November 5, 2025
❤️🥹 pic.twitter.com/wFSiwZe2Sn
🚨🚨 ACHRAF HAKIMI SERA OUT PENDANT PENDANT 8 À 10 SEMAINES !!! 🇲🇦❌— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 5, 2025
Le latéral marocain devra garder l'articulation immobilisée pendant 2 semaines dans un premier temps.
Puis, il lui faudra 6 à 8 semaines de récupération afin de faire une guérison complète !
IL NE DEVRAIT PAS… pic.twitter.com/aC8JZjeRe0
Industrie: Neo motors accusé d’avoir présenté un modèle «marocain» en vente libre en Chine
Nous l'avons dit à plusieurs reprises: unfair advantages only give birth to mediocrity!— OTsyndrom (@OTsyndrom) November 4, 2025
"Dial-E" n'est qu’une EV chinoise de la marque Zhejiang qui se vend à ~5 000$ sur Alibaba.
Je refuse qu'une telle entreprise reçoive des subventions de l'argent du contribuable pour ses… https://t.co/gwpXkpqOWk pic.twitter.com/56iAQbo32v
Je ne suis pas une personne nihiliste, j'aime mon pays, mais ce genre de situation me met mal à l'aise. #Maroc #Neo motors pic.twitter.com/8yRAFw1seX— mehdi mem (@Elmehdi_mem) November 5, 2025
• ماقصة شركة @neomotors_maroc !— Jawad || ⛥ (@JawadJourney) November 4, 2025
• لاحظ البعض أن بعض السيارات المغربية الجديدة تشبه في تصاميمها نماذج تونسية وصينية 🇹🇳🇨🇳 !
• هل تعتبرون هذا التشابه أمرًا عاديًا في عالم السيارات وتبادل الأفكار ؟
• أم أننا بحاجة لهوية تصميم مغربية خالصة تميز صناعتنا الوطنية ؟ pic.twitter.com/r8GXHcTrLi
Tanger: la version 2030 du grand stade est désormais prête. Les derniers éléments de sa toiture intégrale ont été installés
ملعب طنجة أصبح جاهزا لاستقبال المباريات ، الف تحية للعمال المغاربة الذين سهروا على بنائه 🇲🇦 pic.twitter.com/PZy0lHkku1— 𝙃𝙤𝙪𝙙𝙖 (@HoudaBMSX) November 6, 2025
فيديو رائع من أعلى سقف ملعب طنجة، لمجموعة من العمال يحتفلون اليوم بعيد المسيرة الخضراء.— Salima Ab (@SalimaAb3) November 6, 2025
شكرا لكل الأطر و التقنيين و العمال المغاربة الذين أنشأوا لنا هذا الصرح الرياضي الجميل و شكرا لصاحب قناة المحترف الذي صور الفيديو و شكرا لي أنا لي درت ليكم المونطاج😁#المسيرة_الخضراء pic.twitter.com/4kjXGaHj5y
نهاية الاشغال تغليف سقف ملعب طنجة🇲🇦نشكر العمال والحرفيين المغاربة ساهرين على هاد التحفة العالمية❤️ pic.twitter.com/H3cYPMdx2q— El Mustapha 🇲🇦🇲🇦MA (@Mustapha69ma) November 6, 2025
ملعب ابن بطوطة بطنجة ينافس ملعب الأمير مولاي عبد الله بهذه المشاهد البانورامية العالمية 🏟️❤️— Kinan Moutaraji - (ساخر مغربي) (@kinan_moutaraji) November 6, 2025
الملاعب المغربية 🏟️🇲🇦 تكشف عن سحرها البهي تحت أضواء الليل... كما هو حال ملعب طنجة 👇👇👇👇 pic.twitter.com/OqENprTLAM