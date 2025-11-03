Société

Revue du web. Sahara: quand l’Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes

Les drapeaux du Maroc et de l'Algérie.

Les drapeaux du Maroc et de l'Algérie.

Sahara: quand l'Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes; Casablanca: une trentaine de personnes arrêtées suite à des rodéos urbains; France: la chaîne de fast food Five Guys servira désormais de la viande Halal au grand dam de l'extrême droite… Round-up.

#Algérie#Sahara marocain#Conseil de sécurité de l'ONU#Maroc#Arrestation#France#Halal

