Revue du web. Sahara: quand l’Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes

Sahara: quand l’Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes

الشعب يكذب عليه قادته ويحتفل ويهلل

على اكذوبة .

الشعب أصبح خائفا جبانا فقيرا ومجبرا ان يعادي الحق وينصر الباطل

الشعب جعلوه أعداء الإنسانية يعادي السيد المسلم القوي في كل جانب ارضاء للشيطان ويريد نهب أرض جارته الغربية ظلما ارضاء للشيطان .

ان كان ماقام به المغرب من نجاحات على مستوى قضيته الوطنية في منظور الجزائر هو فشل

فإذا بالنجاح كيف يكون عند الجزائر

هذا حديث نخبتهم

ماذا عن الذباب وبوصبع

صعيب تناقش بوصبع وهو مبردع من صغرو

Rachid Nekkaz qui est loin d'être bête a compris… ça va peut être vous aider à accepter le réel, c'est dur je sais mais ça va passer avec le temps.

France: la chaîne de fast food Five Guys servira désormais de la viande Halal au grand dam de l’extrême droite

💬 "C'est une très bonne chose, ça amène plein de communautés différentes"



➡ Certains restaurants Five Guys servent de la viande halal et ne proposent plus d'alcool

🍔 Five Guys passe ses restaurants en Halal et sans alcool



🗣️ Le coup de gueule de @Lwartonmartinez : "On n'a plus le droit de dire fête de la Toussaint, il n'y a plus de crèches dans les écoles, plus de sapins dans les mairies... on nous enlève notre culture et on fait de la…

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Five Guys devient OFFICIELLEMENT HALAL et retire l’alcool de ses restaurants. De nombreux musulmans s’y précipitent déjà pour y manger !



🗣️ Et vous, comptez-vous y aller ? Les Français pourront-ils encore manger non halal ?

Le Boycott a commencé en France dans les restaurants de fastfoods Five Guys après avoir pris la décision de passer à l’halal et de retirer l’alcool.

La résistance commence!

🍔 Five Guys passe ses restaurants en Halal et sans alcool



📞 Sarah, assistante RH, au 3216 : "Qui va boire une bière avec un burger ? C'est rare. Nous on ne force personne à manger Halal."#GGRMC