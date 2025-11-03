Revue du web. Sahara: quand l’Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes

Sahara: quand l’Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes
الشعب يكذب عليه قادته ويحتفل ويهلل— Brahim (@brahim69312349) November 2, 2025
على اكذوبة .
الشعب أصبح خائفا جبانا فقيرا ومجبرا ان يعادي الحق وينصر الباطل
الشعب جعلوه أعداء الإنسانية يعادي السيد المسلم القوي في كل جانب ارضاء للشيطان ويريد نهب أرض جارته الغربية ظلما ارضاء للشيطان . https://t.co/GwHL0jUrUx
ان كان ماقام به المغرب من نجاحات على مستوى قضيته الوطنية في منظور الجزائر هو فشل— المغـربي 🇲🇦 (@ttwothreeeet) November 2, 2025
فإذا بالنجاح كيف يكون عند الجزائر
هذا حديث نخبتهم
ماذا عن الذباب وبوصبع https://t.co/vdM3DTjLtG
صعيب تناقش بوصبع وهو مبردع من صغرو pic.twitter.com/a6tG3lglzh— Mohamed AKO (@MAkourri) November 2, 2025
Rachid Nekkaz qui est loin d’être bête a compris… ça va peut être vous aider à accepter le réel, c’est dur je sais mais ça va passer avec le temps. https://t.co/LAUxfRY0da— NomadHODLer🇲🇦🇨🇭 (@Akel742) November 3, 2025
France: la chaîne de fast food Five Guys servira désormais de la viande Halal au grand dam de l’extrême droite
🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Five Guys devient OFFICIELLEMENT HALAL et retire l’alcool de ses restaurants. De nombreux musulmans s’y précipitent déjà pour y manger !— Wolf 🐺 (@PsyGuy007) October 27, 2025
🗣️ Et vous, comptez-vous y aller ? Les Français pourront-ils encore manger non halal ? pic.twitter.com/XMIHWcE1dp
