Revue du web. Le roi Mohammed VI décrète le 31 octobre «fête de l’Unité»

Le roi Mohammed VI prononçant un discours suite à l’adoption du Conseil de sécurité de la résolution 2797, le 31 octobre 2025.

Revue du webSahara: le roi Mohammed VI décrète le 31 octobre «fête de l’Unité»; Achraf Hakimi en larmes après avoir été blessé lors d’un match face au Bayern; Décès de l’ancien vice-président américain Dick Cheney; New York: un premier maire musulman pour la ville la plus riche des États-Unis… Round-Up.

Par La Rédaction
Le 05/11/2025 à 17h49

Sahara: le roi Mohammed VI décrète le 31 octobre Aid Al Wahda (fête de l’unité)

Football: Achraf Hakimi en larmes après avoir été blessé lors d’un match face au Bayern

USA: décès de l’ancien vice président Dick Cheney, tristement célèbre pour être l’un des artisans de la guerre en Irak

New York: un premier maire musulman pour la ville la plus riche des États-Unis

Par La Rédaction
Le 05/11/2025 à 17h49
Revue du web. Rabat: inauguration du Centre hospitalier universitaire par le roi Mohammed VI

Revue du web. Sahara: quand l'Algérie fait passer le succès du Maroc pour un échec et suscite les réactions amusées des internautes

Revue du web. Sahara marocain: après la victoire majeure du Maroc, Bourita raconte les coulisses de la consécration sur 2M

Revue du web: Carambolage monstre de plusieurs véhicules sur l'autoroute Casablanca à El-Jadida

