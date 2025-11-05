Revue du web. Le roi Mohammed VI décrète le 31 octobre «fête de l’Unité»

Sahara: le roi Mohammed VI décrète le 31 octobre Aid Al Wahda (fête de l’unité)
🚨🚨 C'est Officiel !— Jaf (@Jafkech) November 4, 2025
Le 31 Octobre est un nouveau jour ferié au Maroc! Jour également où le Roi accordera sa grace à des détenus.
La fête sera appelée "Aid El Wahda", soit le jour de l'Unité
🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/JQgaPV4gV7
Le 31 Octobre désormais férié. Ça sera la fête de l’unité ( Cabinet royal )— Kenny (@Kennyroyco) November 4, 2025
Le 31 octobre de chaque année devient fête nationale. Celle-ci s’appellera la fête de l’unité et commémorera la décision historique du vendredi dernier du Conseil de sécurité. pic.twitter.com/R6VKdqJiQn— Wissam El Bouždaini (@WEBouzdaini) November 4, 2025
🇲🇦| Le Roi Mohammed VI décrète une nouvelle fête nationale : la Fête de l’Unité (عيد الوحدة) sera célébrée chaque 31 octobre.— Morocco Intel (@MoroccoIntel) November 5, 2025
Dédiée à « l’unité nationale et l’intégrité territoriale inébranlable du Royaume » et à la résolution historique du Conseil de sécurité sur le Sahara. pic.twitter.com/x1mFNOb8FK
Football: Achraf Hakimi en larmes après avoir été blessé lors d’un match face au Bayern
This is one of the most reckless tackles I’ve ever seen. Luis Díaz may very well have ended Achraf Hakimi’s season…and the prime of his career.— Zach Lowy (@ZachLowy) November 4, 2025
What on Earth is he doing? pic.twitter.com/PbxQ7bk55L
Le pire cauchemar possible pour le Maroc… Achraf Hakimi sort sur blessure. Il ne peut même pas aller dans le vestiaire sur ses 2 jambes. C’EST UN DÉSASTRE. 😰— Said Amdaa (@SaidAmdaa) November 4, 2025
Luis Diaz, tu es un criminel. pic.twitter.com/X2htqWvjzv
Wishing you a speedy recovery, Achraf Hakimi ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/dulE0EVXzB— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 4, 2025
Courage Achraf Hakimi, on est avec toi. ❤️ pic.twitter.com/uQ6ug3ojmC— Inter FR (@InterMilanFRA) November 4, 2025
🚨⚠️ After Dembélé, also Achraf Hakimi leaves the pitch due to serious injury…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025
…the Moroccan (turning 27 today) has suffered a serious problem following Luis Diaz bad foul and left the pitch in tears. pic.twitter.com/MZzmKD9RdH
USA: décès de l’ancien vice président Dick Cheney, tristement célèbre pour être l’un des artisans de la guerre en Irak
Très peu d'Irakiens - sauf ceux et encore qui furent porter au pouvoir par les chars américains - ne regretteront l'ancien vice-président Dick Cheney, décédé à l'âge de 84 ans. Ainsi que les salariés de sa société Haliburton qui s'est copieusement engraissée en Irak, après la… pic.twitter.com/Twdmt75oLz— Georges Malbrunot (@Malbrunot) November 4, 2025
BREAKING: Dick Cheney, the architect of a war that killed a million Iraqi civilians based on a lie about WMDs, is dead. May his death remind the American people to stop believing our politicians when they try to lie us into another war as they are doing right now with Venezuela. pic.twitter.com/SrtKsVT20e— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) November 4, 2025
Dick Cheney, the influential GOP vice president to George W. Bush and chief architect of the "war on terror," has died. He was 84.https://t.co/BnVjNGVdft pic.twitter.com/AT2oBJXV2d— CNN (@CNN) November 4, 2025
Dick Cheney is dead.— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) November 4, 2025
May the 1 million murdered souls of Iraq haunt you for eternity.
I'm old enough to remember the picture of Dick Cheney with this feet up on his desk as he watched the twin towers burn on a TV screen. And I'm old enough to remember when he conspired with other now dead or decrepit neocons to murder or destroy the lives of millions of Iraqis… pic.twitter.com/CuTkHlST9z— susan abulhawa | سوزان ابو الهوى (@susanabulhawa) November 4, 2025
New York: un premier maire musulman pour la ville la plus riche des États-Unis
« New York restera une ville d'immigrants, une ville construite par des immigrants, propulsée par des immigrants et, à partir de ce soir, dirigée par un immigrant. »— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) November 5, 2025
Zohran Mamdani, tout juste élu maire de New-York pic.twitter.com/J7nHojxZRx
Zohran Mamdani est élu maire de New York !— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) November 5, 2025
Cette campagne est un signal pour le monde.
Je dis toute notre joie et mes félicitations à nos alliés de DSA, les Democratic Socialists of America, qui remportent la mairie d'une des plus grandes villes de la planète.
Les leçons sont… pic.twitter.com/rpceFpJxWX
⚡️🇺🇸FLASH - Inconnu du grand public il y a encore 1 an, Zohran #Mamdani, 34 ans, a été élu maire de New York. Cet élu du Queens, figure montante de l’aile gauche du Parti démocrate, reproche à sa formation de négliger les classes populaires. Le trentenaire progressiste a mené… pic.twitter.com/OJDzulmgAj— Brèves de presse (@Brevesdepresse) November 5, 2025