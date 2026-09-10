Fouzi Lekjaa à Casablanca: «Le pari du PAM est de corriger le cap gouvernemental»

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a donné jeudi, à Casablanca, le coup d’envoi de la campagne électorale du parti pour les législatives de 2026, en ciblant directement le bilan et les orientations de l’action gouvernementale. Pour lui, l’enjeu des élections du 23 septembre ne se limite pas à dresser le constat des difficultés du pays, mais consiste à «corriger le parcours et le changer».

Lors d’un rassemblement partisan organisé dans un hôtel de Casablanca devant au moins 400 personnes, Fouzi Lekjaa a insisté sur le slogan central du programme électoral du PAM: «changer le cap».

Il a regretté que le débat autour du programme électoral du parti se soit, selon lui, limité à certains aspects secondaires, sans s’attarder suffisamment sur les propositions et les solutions aux problèmes du pays.

«Je parle avec douleur et amertume pour mon pays d’abord», a-t-il déclaré, déplorant que le débat politique soit descendu, selon lui, «au niveau des marges», avec des discussions portant sur «la cocotte-minute, le salon ou la distribution des postes et des intérêts», au lieu de rechercher des réponses aux difficultés rencontrées par les Marocains.

Fouzi Lekjaa a affirmé que sa démarche n’était pas motivée par une candidature personnelle. «Je ne me suis pas présenté aux élections et cela ne m’intéresse pas», a-t-il déclaré, avant d’ajouter: «Ce qui m’importe, c’est le Maroc et les Marocains.»

Le membre du PAM a ainsi placé le pouvoir d’achat au centre de son intervention. Le parti veut, selon lui, «un panier à la portée des Marocains» et souhaite ramener les prix à des niveaux permettant d’améliorer les conditions de vie des ménages.

Santé et éducation: agir sur le fond

Fouzi Lekjaa a également insisté sur la nécessité de réformes touchant en profondeur les secteurs de la santé et de l’éducation. Pour lui, l’objectif doit être d’améliorer concrètement les indicateurs de ces deux secteurs.

Pour la santé, il a notamment estimé que la réponse ne pouvait pas se limiter à la construction d’infrastructures. «La santé, ce n’est pas construire des bâtiments, mais inciter et convaincre le médecin et l’infirmier à travailler dans les hôpitaux», a-t-il affirmé.

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Le membre du PAM a également appelé à restaurer la confiance des citoyens dans l’action politique, particulièrement auprès des jeunes. Pour lui, cette reconquête passe par la capacité à leur offrir de véritables perspectives de réussite dans différents domaines.

«Nous devons donner aux jeunes des opportunités de réussite dans tous les domaines, du football jusqu’à l’invention», a-t-il lancé, en insistant sur la nécessité de replacer les attentes des Marocains au cœur de l’action politique.

Fouzi Lekjaa a par ailleurs salué la mobilisation des structures du PAM à Casablanca et affiché sa confiance dans leur capacité à réaliser de bons résultats lors du scrutin du 23 septembre dans la région de Casablanca-Settat. La rencontre s’inscrit dans la série de rassemblements et de meetings organisés par le parti depuis le lancement officiel de la campagne électorale pour les prochaines législatives.