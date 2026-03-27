Tournages et Cash Rebate: le guide du CCM pour les investisseurs et productions étrangères

Un homme se tient au sommet de la Kasbah d'Aït Ben Haddou, où des scènes de la série télévisée à succès HBO «Game of Thrones» ont été filmées, à environ 32 kilomètres au nord-ouest de Ouarzazate, le 27 janvier 2020.. Fadel Senna / AFP

Entre guichet unique, sécurité logistique et incitations fiscales majeures, le Maroc déploie un écosystème complet pour s’imposer comme le hub de production incontournable de la région.

​De la lumière naturelle au soutien financier, le Centre cinématographique marocain structure désormais son offre de manière inédite. Avec un dispositif de Cash Rebate atteignant 30%, le Royaume ne se contente plus d’offrir ses décors iconiques mais s’affirme comme un partenaire d’investissement incontournable sur l’échiquier mondial.

​Depuis 1919, des ruelles de Tanger aux dunes de Ouarzazate, le Maroc s’est imposé comme une terre de légende pour le septième art. Si Hitchcock ou Welles y ont puisé leur inspiration, le pays a su transformer ce patrimoine naturel en une véritable industrie structurée au fil des décennies. Aujourd’hui, le Centre cinématographique marocain, fondé en 1944, agit comme guichet unique. Il assure non seulement la sécurité juridique et administrative via la délivrance centralisée des autorisations, mais garantit aussi un soutien logistique de haut niveau grâce à une coordination étroite avec les autorités nationales. Cette organisation repose sur une collaboration obligatoire avec des sociétés marocaines agréées, ce qui assure à la fois un transfert de savoir-faire et une fluidité opérationnelle totale sur le terrain.

​L’argument financier qui place désormais le Maroc en tête de liste des destinations de tournage reste le dispositif de Cash Rebate. Ce levier fiscal permet aux productions étrangères de récupérer jusqu’à 30% des dépenses éligibles engagées sur le territoire national. Le champ d’application de ce soutien est vaste, couvrant les longs métrages de fiction ou documentaires, les téléfilms, les séries de fiction télévisuelle, les feuilletons ainsi que les docu-fictions.

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Le Maroc s’adapte également aux nouveaux usages en incluant les œuvres audiovisuelles de fiction ou documentaires destinées principalement à une exploitation sur internet. En revanche, le dispositif exclut strictement certaines catégories comme l’animation sous toutes ses formes, les formats courts ou moyens métrages, ainsi que les productions à caractère promotionnel ou de divertissement pur, à l’instar des clips vidéo, des spots publicitaires, de la télé-réalité ou des captations de spectacles et de pièces théâtrales.

​Le processus mis en place par le CCM souhaite offrir une visibilité maximale aux producteurs. Tout commence par le dépôt d’un dossier détaillant le projet et son budget prévisionnel, auquel l’institution s’engage à répondre dans un délai de trente jours. Une fois l’accord donné, une caution de 5% du montant de l’aide est demandée, puis intégralement restituée à l’achèvement du projet. Le remboursement final est effectué en une seule fois, après validation des justificatifs comptables, dans un délai maximum de cent quatre-vingts jours.

​Choisir le Maroc, c’est accéder à un hub de compétences unique alliant une diversité géographique extrême à une main-d’œuvre hautement qualifiée. Des sommets enneigés de l’Atlas aux médinas millénaires, les cinéastes disposent de techniciens, décorateurs et régisseurs rompus aux standards internationaux. En échange de cet écosystème performant, le Maroc demande des contreparties légères, notamment une mention au générique et le droit d’utiliser de courts extraits pour sa propre promotion territoriale. Avec ce guide, le Maroc confirme sa volonté de passer d’un simple lieu de tournage à un pôle de production mondial unissant compétitivité financière, sécurité et excellence artistique.