LGV, autoroutes, aéroports: comment le Maroc entend financer les chantiers du Mondial sans peser sur le budget de l’État

À l’approche de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, le financement des infrastructures constitue un enjeu majeur pour les finances publiques. L’ampleur des investissements requis dans le ferroviaire, les autoroutes et les aéroports impose de mobiliser des ressources importantes, sans faire peser l’intégralité de leur coût sur le budget général de l’État (BGE) ni alourdir directement la dette du Trésor.

C’est dans cette perspective que l’ANGSPE a accompagné plusieurs établissements et entreprises publics (EEP) dans la conception de mécanismes de financement alternatifs. Selon le dernier rapport sur l’État actionnaire, les schémas élaborés pour l’Office national des chemins de fer (ONCF), la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office national des aéroports (ONDA) représentent des enveloppes respectives de 53, 14,5 et 38 milliards de dirhams. Soit un total de 105,5 milliards de dirhams pour les trois opérateurs.

L’ambition affichée est de renforcer leur capacité à porter leurs investissements grâce à des montages combinant valorisation d’actifs, titrisation, emprunts bancaires, émissions obligataires et, selon les projets, apports de l’État ou autofinancement. L’Agence dirigé par Abdellatif Zaghnoun indique que ces dispositifs permettraient de réduire d’environ 100 milliards de dirhams la pression sur le budget général de l’État, grâce au renforcement des fonds propres et des capacités d’endettement des entreprises publiques concernées.

La LGV et les RER financés par les régions et les banques

Le programme ferroviaire figure parmi les chantiers les plus ambitieux. Il porte notamment sur l’extension de la ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, ainsi que sur le développement de réseaux express régionaux (RER) dans les régions de Casablanca, Rabat et Marrakech.

Pour financer ces infrastructures, l’ANGSPE a élaboré un schéma de 53 milliards de dirhams. Celui-ci prévoit la mobilisation de 48 milliards de dirhams sous forme de dette contractée par cinq régions - Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi - auprès d’un consortium bancaire. Les 5 milliards de dirhams restants doivent être apportés directement par l’État sous forme de fonds de dotation.

Ce montage vise à éviter le recours à la garantie souveraine et à neutraliser l’incidence directe de cette dette sur celle du Trésor. Le financement, libellé en dirhams, permet également d’écarter le risque de change. Il s’agit aussi de répartir la mobilisation des ressources entre plusieurs acteurs, plutôt que de concentrer la demande sur le seul marché obligataire marocain.

Le roi Mohammed VI lors du lancement, mercredi 24 septembre, de projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca, d’une valeur de 20 milliards de dirhams.

Le dispositif prévoit par ailleurs que l’ONCF contribue au service de la dette existante et de la nouvelle dette d’infrastructure après la mise en exploitation de l’extension de la LGV et la montée en charge du trafic. Cette contribution doit donc intervenir à mesure que les investissements commencent à produire leurs effets sur l’activité de l’opérateur.

Le schéma a été validé à l’issue d’une réunion interministérielle tenue le 8 janvier 2025, avant la signature d’un protocole d’accord entre l’État et l’ONCF en mai de la même année. Les consultations préliminaires menées auprès de bailleurs de fonds ont fait ressortir un intérêt potentiel supérieur à 50 milliards de dirhams, selon le rapport.

ADM mise sur la titrisation et les obligations

Dans le secteur autoroutier, ADM prévoit environ 14,5 milliards de dirhams d’investissements à l’horizon 2032, hors grosses réparations. Les projets concernés comprennent notamment l’autoroute continentale Rabat-Casablanca et l’achèvement de l’axe Tit Mellil-Berrechid.

Travaux de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. (A.Et-Tahiry/Le360). عبد الرحيم الطاهيري

Pour financer ce programme, l’ANGSPE préconise un dispositif articulé autour de deux leviers. Le premier consiste à titriser, sur une durée de vingt ans, les redevances d’occupation temporaire du domaine public dues par ADM à l’État. Cette opération doit permettre de mobiliser 7 milliards de dirhams, qui seront injectés dans l’entreprise sous forme d’augmentation de capital afin de consolider ses fonds propres.

Le reliquat sera financé par des émissions obligataires réalisées directement par ADM, sans garantie de l’État, ainsi que par des emprunts contractés sur le marché local. Les opérations de titrisation et les émissions obligataires doivent se succéder de manière alternée. Le renforcement des fonds propres améliorera la capacité d’endettement de la société et facilitera ainsi les levées de fonds suivantes.

Le protocole d’accord relatif à ce schéma a été signé le 21 mars 2025 entre l’État, représenté par les ministères de l’Économie et des Finances et de l’Équipement et de l’Eau, l’ANGSPE et ADM. La mise en œuvre opérationnelle doit notamment permettre à l’opérateur de recourir à des émissions obligataires sans garantie souveraine, une première pour la société selon le rapport.

38 milliards de dirhams pour les aéroports

Le programme de l’ONDA porte, quant à lui, sur 38 milliards de dirhams. L’enveloppe comprend 25 milliards de dirhams destinés au développement des capacités aéroportuaires et 13 milliards consacrés à la mise à niveau des installations et aux acquisitions foncières.

Le schéma retenu repose sur une combinaison de ressources internes et externes. La titrisation, sur vingt ans, des redevances d’occupation temporaire du domaine public versées par l’ONDA à l’État doit générer 5 milliards de dirhams, qui seront injectés sous forme de fonds de dotation. À cela s’ajouteront 25 milliards de dirhams de financements sans garantie de l’État, mobilisés par des émissions obligataires, des emprunts bancaires et des prêts auprès de banques multilatérales. L’autofinancement de l’office doit couvrir les 8 milliards de dirhams restants.

Nouveau terminal à l'Aéroport Mohammed V de Casablanca

Ce montage entend consolider les fonds propres de l’ONDA tout en diversifiant ses sources de financement. Les émissions obligataires doivent notamment permettre de mobiliser l’épargne des investisseurs institutionnels, parmi lesquels les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les caisses de retraite et les compagnies d’assurances.

Le schéma a été validé à l’issue des concertations entre l’ANGSPE, l’ONDA et les départements ministériels concernés. Un protocole d’accord a été signé le 24 juillet 2025 sous la présidence du chef du gouvernement.

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Au-delà des montants mobilisés, ces opérations traduisent une évolution de l’approche retenue pour financer les grands investissements publics. Plutôt que de faire systématiquement appel au budget de l’État ou à sa garantie, l’ANGSPE entend s’appuyer sur les actifs des entreprises publiques, renforcer leurs fonds propres et accroître leur capacité à lever des financements sur les marchés.

La titrisation constitue, à cet égard, l’un des principaux instruments retenus. Elle permet de transformer des flux de revenus futurs en ressources immédiatement mobilisables pour financer des investissements. Dans les montages présentés, les fonds ainsi levés sont réinjectés dans les entreprises concernées, sous forme d’augmentation de capital ou de fonds de dotation, afin de consolider leur structure financière.

Cette stratégie ne signifie toutefois pas que les projets sont financés sans dette ni sans intervention publique. Le programme ferroviaire prévoit notamment 5 milliards de dirhams de fonds de dotation de l’État, tandis que les autres dispositifs reposent en partie sur des emprunts dont le remboursement devra être assuré par les opérateurs et les ressources associées à leurs activités.

L’enjeu est donc moins de supprimer le coût de ces investissements que d’en répartir le financement différemment, en limitant la charge immédiate pour le budget général et en évitant que les emprunts concernés soient assortis de la garantie de l’État. La soutenabilité de ces montages dépendra, en définitive, de la capacité des entreprises publiques à honorer leurs engagements, de la rentabilité économique des infrastructures et de la maîtrise des coûts de réalisation.