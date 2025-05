Établissements et entreprises publics: la réforme avance bien, selon Abdellatif Zaghnoun

Abdellatif Zaghnoun, directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE), lors de la rencontre «Les nuits de la finance», organisée par l’hebdomadaire Finances News à Casablanca, le mardi 13 mai. (K.Essalak/Le360)

La réforme du secteur des établissements et entreprises publics (EEP) est bien engagée. C’est ce qu’a indiqué Abdellatif Zaghnoun, directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE), qui était l’invité, le mardi 13 mai, à Casablanca, de la rencontre «Les nuits de la finance» organisée par l’hebdomadaire Finances News.

Les avancées réalisées concernent les différents chantiers «structurants» de la mise en œuvre de cette réforme, note-t-il. Il s’agit notamment de l’accompagnement de certains EEP dans leur transformation en sociétés anonymes (SA), la professionnalisation des organes de gouvernance des EEP et de consolidation des comptes de l’État actionnaire en normes IFRS. Il s’agit aussi d’opérations d’ingénierie financière et opérationnelle et de revue de modèles.

Ainsi, fait-il savoir, le projet de transformation en SA de l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym) est finalisé et a fait l’objet d’un projet de loi déposé au Secrétariat général du gouvernement.

De même, un projet de loi pareil concernant l’Office national des aéroports (Onda) est finalisé et sera déposé dans «les jours à venir», alors que le projet de transformation en SA de Maghreb Arabe Presse (MAP) est «pratiquement finalisé», ajoute-t-il.

Ce processus est aussi en cours pour d’autres EEP, à savoir notamment l’Agence nationale des ports (ANP), l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Fonds d’équipement communal (FEC), poursuit-il.

L’ANGSPE travaille également sur l’amélioration de la gouvernance des EEP, avec notamment la mise en place des comités spécialisés et la désignation des administrateurs indépendants au sein des conseils d’administration (CA). «Nous sommes bien avancés dans ce chantier puisque certains EEP ont déjà coopté des administrateurs indépendants», souligne Abdellatif Zaghnoun.

Lire aussi : Les établissements et entreprises publics au Maroc, état des lieux

L’agence est également bien avancée, selon son patron, dans le chantier de l’amélioration de la culture de la performance au sein de son périmètre (composé de 57 EEP), à travers la mise en place d’un dispositif de pilotage de la performance.

Au volet de la restructuration financière d’un certain nombre d’EEP, Abdellatif Zaghnoun a évoqué le cas de la SOREAD 2M et a indiqué que la restructuration de l’entreprise est en cours en vue de son transfert à la holding SNRT.

S’agissant de la consolidation des comptes de l’État actionnaire en normes IFRS, elle est bouclée, indique-t-il. L’objectif est de permettre une lecture transparente des différentes composantes de la santé financière consolidée du périmètre de l’agence et de doter les EEP d’un dispositif leur permettant de renforcer le pilotage de leurs activités, tout en favorisant la capacité de levée de fonds, notamment à l’international.