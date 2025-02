Mondial: ces vastes chantiers qui attendent les établissements et entreprises publics

Dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030, plusieurs établissements et entreprises publics (EEP) sont mobilisés afin de garantir la réalisation des infrastructures nécessaires dans les délais impartis et selon les normes internationales.

Dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030, plusieurs établissements et entreprises publics (EEP) sont mobilisés afin de garantir la réalisation des infrastructures nécessaires dans les délais impartis et selon les normes internationales. Ces efforts englobent la construction et la modernisation des enceintes sportives, ainsi que le renforcement des infrastructures de transport et de communication dans les villes hôtes.

Repris par le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 11 février, un rapport de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP), dirigée par Khalid Sbaï, met en avant les contributions des EEP à ce vaste chantier. Parmi elles, l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) a initié, conformément à la stratégie 2030 du secteur des télécommunications, un projet ambitieux de couverture en 5G. L’objectif est d’atteindre une couverture de 25% de la population en 2026 et de 70% d’ici la fin 2030, avec une couverture totale pour les villes hôtes du Mondial.

La mobilité constitue également un axe central de ce programme. L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a lancé un plan de développement ferroviaire estimé à 87 milliards de dirhams. Ce projet comprend notamment l’extension de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech ainsi que la mise en place d’un Réseau Express Régional (RER) reliant Casablanca, Rabat et Marrakech. Pour garantir le respect des échéances, des marchés ont été attribués et des concertations sont en cours avec l’État en vue de signer un contrat-programme définissant les aspects financiers et opérationnels du projet, lit-on.

Le développement des infrastructures aéroportuaires figure également parmi les priorités. L’Office National des Aéroports (ONDA) a lancé un programme d’investissement de 12,3 milliards de dirhams visant l’extension et la modernisation des aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé et Marrakech, ainsi que ceux d’Agadir, Tétouan, Tanger, Fès et Al Hoceïma.

Le programme de préparation du Mondial 2030 s’accompagne aussi d’un soutien au secteur touristique et au développement de Royal Air Maroc (RAM). Un contrat-programme prévoit l’expansion de la flotte de la compagnie nationale, qui passera de 50 à 200 avions, ainsi que l’élargissement de son réseau de lignes internationales et nationales.

Le réseau autoroutier bénéficie également d’une attention particulière. Autoroutes du Maroc (ADM) mène actuellement des concertations pour finaliser le financement d’un programme d’extension de 1.000 km, portant ainsi le réseau total à 3.000 km d’ici 2030. Par ailleurs, ADM intensifie ses initiatives en matière de développement durable à travers deux programmes majeurs: le programme Vert, qui vise le reboisement, la lutte contre l’érosion et le recyclage des déchets, et le programme Azur, qui met l’accent sur la mobilité électrique et l’installation d’infrastructures pour véhicules électriques dans 55% des aires de repos du réseau autoroutier.

La formation des ressources humaines indispensables à ces transformations est également une priorité. Le programme royal des 12 Cités des Métiers et des Compétences (CMC) connaît une avancée significative, avec la mise en service de six d’entre elles dans les régions de Souss-Massa, de l’Oriental, de Laâyoune-Sakia El Hamra, de Rabat-Salé-Kénitra, de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et de Béni Mellal-Khénifra. Ces établissements offrent déjà une capacité de formation de 21.865 sièges pédagogiques, soit 64% de l’objectif fixé à 34.000 stagiaires pour l’ensemble des 12 CMC. Les six autres cités sont actuellement en cours de réalisation et devraient ouvrir leurs portes cette année, précise L’Economiste.

Outre la modernisation des stades, un programme de mise à niveau territoriale intégrée est prévu, s’étendant au-delà des seules villes hôtes. Il comprend le renforcement des infrastructures médicales, hôtelières et commerciales, ainsi que l’amélioration des réseaux routiers et intra-urbains.