Culture

Le tournage de la troisième saison de «The Gentlemen» démarre au Maroc

Theo James dans le rôle d'Eddie Horniman dans la série The Gentlemen.

Le tournage de la saison 3 de «The Gentlemen» a débuté au Maroc. La série de Guy Ritchie s’installe à Rabat et à Erfoud, avec Theo James dans le rôle principal. Cette nouvelle saison suit toujours Eddie Horniman, plongé dans l’empire criminel hérité de son père.

Par Qods Chabâa
Le 14/09/2026 à 11h26

Guy Ritchie récidive. Le réalisateur lance la saison 3 de The Gentlemen, série adaptée de son film du même nom. Le tournage de ce troisième volet a démarré hier, dimanche 13 septembre, à Rabat.

La série retrace l’histoire d’Eddie Horniman. Cet ancien officier de l’armée britannique hérite du vaste domaine familial après le décès de son père. Selon une source de Le360, Erfoud a également été choisie pour accueillir des scènes du tournage.

Theo James tient le premier rôle. Le casting réunit aussi Kaya Scodelario dans le rôle de Susie Glass, Daniel Ings dans celui de Freddy Horniman et Ray Winstone dans celui de Bobby Glass, aux côtés d’autres acteurs. Aucun nom d’acteur marocain n’a pour l’instant été révélé.

Malgré lui, Eddie Horniman se retrouve plongé dans l’univers du crime organisé. La maison dont il a hérité abrite un important réseau criminel spécialisé dans la production et le trafic de cannabis. Il doit composer avec des alliances dangereuses, des rivalités entre groupes criminels et de nombreuses menaces, tout en essayant de protéger sa famille et son héritage.

Lire aussi : Un thriller marocain bientôt adapté au cinéma aux États-Unis

Au fil de l’histoire, le pouvoir, l’argent, la loyauté et la trahison sont constamment remis en question. La série alterne entre scènes d’action, suspense et humour noir, tout en explorant les relations complexes entre l’aristocratie britannique et le monde du crime organisé.

La troisième saison de The Gentlemen devrait être diffusée vers 2028 sur Netflix, même si aucune date de sortie officielle n’a été annoncée à ce jour.

Par Qods Chabâa
Le 14/09/2026 à 11h26
#The Gentleman#Série télévisée#Netflix#Erfoud#Rabat

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