Culture

Un thriller marocain bientôt adapté au cinéma aux États-Unis

Le roman "The final bet" de Abdelilah Hamdouchi, sera adapté au cinéma aux Etats-Unis.

Le roman The final bet de Abdelilah Hamdouchi, sera adapté au cinéma aux États-Unis.

Le roman policier marocain «The Final Bet» (Le Pari Final), signé par l’écrivain et scénariste primé Abdelilah Hamdouchi, va être porté à l’écran grâce à une coproduction internationale réunissant les États-Unis, le Canada et le Maroc.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 14/09/2026 à 09h26

Un thriller écrit par un romancier marocain, la chose est suffisamment rare pour être soulignée. Mais quand ce même roman fait l’objet d’une adaptation aux États-Unis, on bascule alors dans l’inédit. L’écrivain et scénariste marocain Abdelilah Hamdouchi est l’auteur de ce tour de force. Auteur du premier roman policier arabe traduit en anglais, ce thriller psychologique haletant «suit un jeune homme accusé à tort du meurtre de sa riche épouse. Alors qu’il lutte pour prouver son innocence, il se retrouve pris dans un engrenage de corruption systémique, d’amour et d’intrigues judiciaires», relate le synopsis.

Publié pour la première fois en 2001, The Final Bet, dont l’action se déroule à Casablanca, sera produit à l’horizon 2027 par Hollywood Ventures Group, le groupe canadien Big Picture Cinema et la société marocaine Pink Sheep, annonce le média américain Variety.

«C’est une grande fierté de voir The Final Bet passer du livre à l’écran», a déclaré Hamdouchi dans un communiqué. «Un roman vit grâce au langage et à l’imagination, et le cinéma donne à ses personnages, à ses tensions et à son récit une dimension entièrement nouvelle par l’image, le jeu des acteurs et le son», a ajouté l’auteur marocain. «Voir cette histoire marocaine prendre vie sous forme de long métrage est profondément significatif pour moi, tant sur le plan personnel qu’en tant qu’écrivain», a-t-il conclu.

Lire aussi : La réalisatrice marocaine Shaden Safieddine Tazi distinguée à la Mostra de Venise

De son côté, rapporte Variety, Glenn Gainor, cofondateur de Hollywood Ventures Group qui adapte le roman pour le cinéma avec Taha Benghalem, considère que «bien qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, elle évoque une période de profonds bouleversements juridiques et sociaux au Maroc et soulève des questions de justice qui transcendent les frontières. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir contribué à porter l’histoire d’Abdelilah Hamdouchi à l’écran». Un avis complété par celui de Jayce Barreiro, président et directeur de la production chez Big Picture Cinema Group, qui déclare quant à lui: «Ce qui m’a séduit dans The Final Bet, ce n’est pas seulement l’intrigue, c’est que l’on ressent la tension et la pression de Casablanca à chaque page. Cette précision est rare», a-t-il ajouté. «Et c’est précisément ce qui fait qu’un thriller vous marque durablement, au lieu de simplement vous laisser un souvenir fugace».

Glenn Gainor adapte le roman pour le cinéma avec Taha Benghalem, qui produira également le film aux côtés de Seloua El Gouni (Pink Sheep Productions) et Nelly Kim (Hollywood Ventures Group).

Par Zineb Ibnouzahir
Le 14/09/2026 à 09h26
#roman#écrivain#cinéma

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