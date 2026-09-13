Société

Rentrée scolaire: le casse-tête persistant des manuels introuvables

Manuels scolaires. (Photo d'illustration)

Des manuels scolaires. (Photo d'illustration) . DR

Revue de presseAlors que le ministère de l’Éducation nationale mise sur la réussite de la saison scolaire et la poursuite de la réforme de l’école publique, la pénurie et les retards de distribution des manuels scolaires ressurgissent, semant la confusion dans de nombreux établissements et nourrissant le mécontentement des familles, des élèves et des cadres éducatifs. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 13/09/2026 à 20h16

La rentrée scolaire coïncide, une fois encore, avec la persistance d’une problématique bien connue : l’absence ou le retard de plusieurs manuels scolaires. «Cette situation provoque une confusion au sein de nombreux établissements et suscite le mécontentement des familles, des élèves et des cadres éducatifs. Une pénurie d’autant plus préoccupante qu’elle survient au moment où le ministère de l’Éducation nationale parie sur la réussite de la saison scolaire et la poursuite de la mise en œuvre de la réforme de l’école publique», rapporte Al Akhbar dans son édition de ce lundi 14 septembre.

La crise des livres scolaires soulève de légitimes interrogations quant au degré de préparation des écoles à accueillir pleinement les élèves, la disponibilité des ouvrages constituant l’une des conditions essentielles au lancement de l’enseignement dans des conditions normales. Car l’absence des manuels ne se réduit pas à un simple problème logistique pour l’élève: elle se répercute directement sur la méthode de gestion des cours et sur la capacité des enseignants à réaliser les programmes selon le rythme temporel fixé.

Cette pénurie crée en outre des disparités entre les élèves, certains parvenant à se procurer les ouvrages à temps, tandis que d’autres sont contraints de suivre les cours sans livres scolaires. Les enseignants ne cachent pas que la persistance de cette situation durant les premiers jours de la saison scolaire perturbe le processus de planification des cours et les oblige à adopter des solutions provisoires. «Il est alors question de recourir au tableau, aux documents numériques ou à l’échange d’exemplaires limités entre élèves, en attendant que l’opération de distribution soit achevée», écrit Al Akhbar.

Le problème devient plus complexe encore lorsqu’il concerne des niveaux scolaires connaissant des changements dans les programmes, l’acquisition du manuel devenant alors plus importante tant pour l’élève que pour l’enseignant, surtout à la lumière de l’orientation du système éducatif vers le renouvellement des contenus et l’amélioration de la qualité des apprentissages.

Cette problématique intervient dans un contexte où le ministère de tutelle parie sur la mise en œuvre de réformes éducatives visant à améliorer le niveau de performance scolaire, à réduire le décrochage scolaire et à renforcer l’égalité des chances entre les apprenants.

Par Hassan Benadad
Le 13/09/2026 à 20h16

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