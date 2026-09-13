Un vaste réseau de vol de fer à béton démantelé à Ben Slimane

La police judiciaire de Ben Slimane a réussi à élucider une affaire de vol portant sur vingt-cinq tonnes de fer à béton flambant neuf, dissimulées chez un ferrailleur de la région après avoir été dérobées sur un chantier de construction d’un stade local. Les investigations menées par les autorités ont conduit à l’interpellation des conducteurs de deux camions de grande capacité, lesquels transportaient la marchandise. «L’enquête approfondie a rapidement révélé que le fer saisi appartenait à une société mandatée pour réaliser divers projets d’infrastructure dans la région, notamment des travaux de revêtement routier», indique le quotidien Assabah dans son édition du lundi 14 septembre.

Les premiers éléments de l’investigation ont également mis en lumière une sous-évaluation flagrante de la cargaison, vendue pour la modique somme de 100.000 dirhams alors que sa valeur réelle dépasse largement ce montant. Poussant leurs investigations, les enquêteurs ont identifié deux autres conducteurs de camions impliqués dans des vols similaires portant sur d’autres quantités de fer. Par la suite, la société propriétaire de la cargaison a été informée et son représentant légal a été auditionné, avant que les enquêteurs ne soient surpris par la présentation d’un désistement concernant les poursuites judiciaires à l’encontre des conducteurs.

Cette affaire a pris une tournure inattendue lorsqu’un camion suspect a commencé à décharger une importante quantité de fer brut, estimée à environ vingt-cinq tonnes et composée de différents formats, sur un terrain vague de la région de Ben Slimane, à proximité de l’espace de récupération. L’intervention initiale a permis d’établir que le matériau ne provenait pas de démolitions ou de chantiers anciens, contrairement aux rumeurs qui circulaient quant à son origine liée aux travaux du stade. «La police s’est saisie de l’affaire avec un grand sérieux, dépêchant une équipe sur les lieux pour confisquer cette importante quantité de fer et ouvrir une enquête approfondie sous la supervision du parquet», souligne Assabah.

Le ferrailleur a ainsi été soumis à une enquête préliminaire visant à identifier la provenance exacte des camions et à éclaircir les conditions de transport de cette marchandise acheminée depuis une origine inconnue. Les services de sécurité ont exploité diverses informations pour vérifier la véracité des faits, débouchant sur des investigations minutieuses qui ont permis de localiser les véhicules impliqués et d’interpeller leurs conducteurs.

Citées par Assabah, des sources proches de l’enquête ont insisté sur le fait que la cargaison de fer saisie appartenait bel et bien à la société mandatée pour les travaux du stade, avant d’être détournée vers le dépôt du ferrailleur. Les constatations techniques ont d’ailleurs confirmé que le fer provenait d’une usine sidérurgique majeure, les enquêteurs s’étant appuyés sur l’expertise de spécialistes pour identifier les spécificités de fabrication, chaque producteur apposant des marquages distinctifs sur ses produits pour se démarquer de la concurrence.