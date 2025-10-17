Société

Vol de bétail: 45 ans de prison pour la bande qui a séquestré un agriculteur à Khemisset

Dans un quartier de la prison centrale de Kénitra.

Revue de presseLa chambre criminelle de première instance près la cour d’appel de Rabat a rendu, mercredi 15 octobre, un verdict sévère à l’encontre des membres d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de bétail dans la région de Khémisset. Retour sur l’enquête qui a conduit à leur démantèlement. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 17/10/2025 à 21h54

La chambre criminelle de première instance près la cour d’appel de Rabat a prononcé, mercredi 15 octobre, un jugement conséquent contre les membres d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de bétail. Cette organisation, dirigée par deux frères, avait instillé un climat de terreur parmi les agriculteurs et les éleveurs de Khémisset, se livrant à une série de vols et d’agressions.

Selon Al Akhbar dans son édition du week-end des 18 et 19 octobre, l’escalade des activités criminelles du groupe a culminé avec la tentative d’homicide d’un agriculteur octogénaire, que les malfaiteurs avaient séquestré, enchaîné et torturé. Face à l’extrême gravité de ces faits, le tribunal a prononcé des peines de prison totalisant 45 ans. Les deux frères, meneurs de la bande, ont été condamnés à 30 ans de réclusion chacun, leurs complices recevant respectivement 10 et 5 ans d’emprisonnement.

L’affaire a débuté en décembre 2024 dans la province de Khémisset, où une bande a mené un assaut d’une rare violence contre la ferme d’un éleveur octogénaire. La victime fut séquestrée, torturée et dépossédée de son bétail. Cet événement dramatique a conduit à une mobilisation générale de la Gendarmerie royale, d’autant plus que plusieurs plaintes signalaient déjà des attaques similaires ciblant des fermes et des marchands de bétail dans les souks hebdomadaires des provinces de Khémisset et du Gharb.

Une collaboration judiciaire étroite entre les brigades de gendarmerie de Khémisset, de Tiflet et le haut commandement a permis de localiser et de neutraliser ce réseau criminel dans la ville de Kénitra. Les deux frères à sa tête, dont l’un comptabilisait pas moins de onze antécédents judiciaires, ainsi que leurs acolytes, étaient déjà connus des services de l’ordre.

L’enquête avait été déclenchée suite au vol d’un pick-up dans un douar de la province, véhicule avec lequel le propriétaire s’apprêtait justement à transporter une vache vers un souk. Les investigations ont établi que les auteurs de ce vol n’étaient autres que les membres de la bande. Lors de leur interpellation, les gendarmes ont procédé à la saisie, dans le garage du principal accusé, de plusieurs pick-ups démontés et de dizaines de têtes de bétail (moutons, vaches et chèvres).

Le chef de réseau écoulait le bétail et les pièces détachées des véhicules volés dans divers souks hebdomadaires des régions du Gharb, Zemmour, Zair, Oued Zem et d’autres localités du royaume, relaie Al Akhbar. À l’issue de l’enquête préliminaire et des auditions en garde à vue, les prévenus ont été déférés devant le parquet général près la cour d’appel de Rabat. Le juge d’instruction a alors ordonné leur placement en détention préventive pour les chefs d’inculpation de tentative de meurtre, vol qualifié, séquestration et actes de torture.

#bétail#Khemisset#Vol#banditisme

