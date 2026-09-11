Quand le Maroc dit «basta»: et maintenant?

Il aura fallu attendre plus d’un mois pour que Rabat prenne la parole. Mais lorsqu’il le fait, ce n’est pas pour ajouter une voix de plus au vacarme. C’est pour changer les termes du débat.

Le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères sur la crise de Sebta est on ne peut plus clair et ferme. Pas de menace, pas d’invective, pas de rupture spectaculaire. Mais une série de questions, de mises en garde et, surtout, une ligne rouge: le Maroc refuse désormais d’être le bouc émissaire des querelles politiques espagnoles.

Le timing n’est évidemment pas anodin

Quelques heures auparavant, la déclassification de documents du CNI espagnol avait relancé la polémique sur ce que Madrid savait avant la crise des 30 et 31 juillet. Les documents attestent de signaux annonçant une arrivée massive, même si les autorités espagnoles affirment ne pas avoir anticipé l’ampleur du phénomène. C’est précisément à ce moment que Rabat sort du silence: le Maroc ne demande plus à être cru. Il demande des preuves.

Aziz Daouda.

C’est probablement la phrase invisible derrière tout le communiqué.

Depuis le début de la crise, une partie du débat espagnol s’est organisée autour d’une rumeur devenue hypothèse, puis affirmation: le Maroc aurait volontairement laissé faire, voire organisé ou facilité l’arrivée massive de migrants à Sebta.

Rabat répond désormais: montrez-nous les faits qui permettent de l’affirmer.

Le communiqué est particulièrement clair: aucun élément, aucun fait, aucun rapport ne permet d’établir une implication des autorités marocaines. Cette inversion est essentielle. Jusqu’ici, le Maroc était placé dans la position de l’accusé qui devait se défendre. Désormais, il renvoie la charge de la preuve à ceux qui accusent.

Ce changement intervient alors même que les documents déclassifiés ont surtout révélé une chose: les autorités espagnoles avaient été alertées de mouvements annonçant une tentative massive de franchissement. La controverse espagnole porte désormais autant sur la préparation de Madrid que sur le comportement de Rabat. Le miroir vient donc de se retourner.

Sebta cesse d’être seulement une crise migratoire

C’est probablement le deuxième enseignement du communiqué. Rabat met l’accent sur le fait qu’il ne s’agit plus uniquement de migrants, de frontières ou de sécurité. Sebta est devenue une affaire politique espagnole. Le Maroc dit clairement que certains secteurs politiques et médiatiques l’instrumentalisent dans le cadre d’un agenda intérieur. Et le message vise manifestement les formations qui utilisent la crise pour attaquer Pedro Sánchez et sa politique marocaine.

C’est là que le «basta» prend toute sa signification.

Le Maroc ne dit pas aux Espagnols comment gérer leur politique intérieure. Il leur dit simplement: «Ne la faites pas sur notre dos». Ce n’est pas qu’une nuance diplomatique, mais surtout une rupture politique.

Et maintenant?

C’est la vraie question. Car le communiqué ne constitue pas une conclusion. Il ouvre une nouvelle séquence. Plusieurs scénarios sont désormais possibles.

L’Espagne calme le jeu

C’est le scénario le plus rationnel. Madrid pourrait considérer que l’affaire a suffisamment produit de dégâts et chercher à refermer progressivement le dossier.

Le gouvernement espagnol a déjà un problème: les documents du CNI ont provoqué une bataille politique interne sur la gestion de la crise. La droite accuse le gouvernement de ne pas avoir suffisamment anticipé ; le gouvernement répond que personne ne pouvait prévoir une opération d’une telle ampleur. Continuer à faire du Maroc le principal responsable pourrait donc devenir contre-productif pour Madrid. D’autant que l’Espagne a intérêt à préserver une relation fonctionnelle avec Rabat.

Dans ce scénario, on assisterait dans les prochaines semaines à une baisse progressive de la rhétorique anti-marocaine, à la reprise des canaux de dialogue et à un traitement plus technique de la question migratoire. Ce serait le scénario de la raison.

L’opposition espagnole redouble d’offensive

C’est probablement le scénario le plus dangereux. Le Parti populaire et Vox ont découvert à Sebta un sujet électoral extraordinairement mobilisateur: immigration, frontière, souveraineté, sécurité et Maroc éternelle menace. Les élections générales espagnoles devront avoir lieu au plus tard en 2027. Le Maroc vient précisément de prévenir les partis espagnols qu’il ne tolérerait pas d’être transformé en «pion électoral».

Les partis concernés pourraient ne pas abandonner le sujet. Ils pourraient au contraire considérer la réaction de Rabat comme une preuve supplémentaire de la nécessité de durcir leur discours. Une affaire d’ego. Le risque serait alors celui d’un cercle vicieux: accusation, réaction marocaine, récupération politique espagnole, nouvelle accusation et, possiblement, nouvelle réaction marocaine, avec toutes les conséquences qu’un tel comportement peut générer.

C’est exactement ce que Rabat cherche à éviter, par sagesse et point par faiblesse, lorsqu’il parle du risque d’une «méfiance chronique» et de tensions récurrentes.

Le dossier devient une affaire judiciaire et institutionnelle

C’est peut-être le scénario le plus intéressant.

Rabat demande sereinement que les circonstances de la crise soient examinées de manière exhaustive et que les éventuelles manipulations et ingérences soient identifiées. Cela signifie que le Maroc pourrait désormais pousser la logique de la transparence beaucoup plus loin. Il dit en substance qu’il sait des choses et pose les questions qui devraient tout dévoiler:

Qui savait quoi? Quand? Quelles informations avaient été transmises? À qui? Quelles décisions ont été prises? Pourquoi?

Et surtout: sur quelles bases certains responsables politiques ont-ils affirmé que le Maroc avait volontairement provoqué la crise?

«Rabat ne menace pas Madrid. Il ne rappelle pas son ambassadeur. Il ne suspend pas la coopération. Il ne répond pas aux attaques par des attaques équivalentes. Il pose une limite assez simple et explicite: le Maroc veut bien être un partenaire. Il refuse d’être un accusé permanent.» — Aziz Daouda

La déclassification des documents du CNI ouvre paradoxalement cette possibilité. Car une fois les archives ouvertes, la question n’est plus seulement ce que l’on raconte.

Elle devient: «Que disent réellement les documents?»

Et cette question pourrait être beaucoup plus embarrassante pour l’Espagne que ne l’imaginaient ceux qui avaient réclamé leur déclassification.

Le Maroc durcit progressivement sa coopération

C’est le scénario de la pression silencieuse. Il ne faut pas forcément s’attendre à une rupture spectaculaire. Ce n’est probablement pas la méthode marocaine. Madrid en a l’expérience avec le Maroc. Rabat dispose d’un instrument très efficace: le degré de coopération.

Migration, sécurité, renseignement, lutte contre le narcotrafic, réadmissions, coopération policière: autant de domaines dans lesquels l’Espagne a besoin du Maroc. Pour l’instant, Rabat rappelle justement que cette coopération existe et fonctionne plutôt très bien.

Le message peut aussi se lire dans l’autre sens: une relation stratégique suppose que chacun mesure le prix de la détérioration de la confiance. Le Maroc pourrait donc continuer à coopérer, tout en devenant beaucoup plus exigeant sur les conditions politiques de cette coopération. Autrement dit: ne pas fermer le robinet, mais rappeler que le robinet existe et que son débit peut être ajusté au gré des développements.

Sebta devient le symptôme d’une crise plus profonde

C’est le scénario qu’il faudrait peut-être surveiller le plus attentivement. Car la crise de Sebta arrive dans un contexte déjà chargé.

Le débat espagnol sur le Maroc est contaminé par les questions du Sahara, de la souveraineté sur les présides au nord du pays, de l’immigration et de la relation globalement avec Rabat. Et aussi cette semaine par le vote du Congrès espagnol sur la nouvelle loi de nationalité destinée aux Sahraouis nés sous administration espagnole avant 1976–1977. Un autre front de tension s’est ainsi ouvert.

Pris séparément, chaque dossier peut être géré. Pris ensemble, ils peuvent créer une dynamique de confrontation. C’est précisément ce que Rabat cherche intelligemment à éviter et le rappelle aux Espagnols emportés dans leur surenchère.

Une crise de confiance entre le Maroc et l’Espagne ne resterait pas confinée à Sebta et toucherait nécessairement la coopération sécuritaire, migratoire et économique.

Le plus intéressant est peut-être ce que Rabat ne fait pas

Dans cette affaire, le comportement marocain est presque plus intéressant par ce qu’il ne dit pas que par ce qu’il dit: Rabat ne menace pas Madrid. Il ne rappelle pas son ambassadeur. Il ne suspend pas la coopération. Il ne répond pas aux attaques par des attaques équivalentes. Il pose une limite assez simple et explicite: le Maroc veut bien être un partenaire. Il refuse d’être un accusé permanent.

C’est probablement le sens véritable du «basta».

Si l’Espagne venait à persister?

Alors le rapport de force pourrait progressivement changer. Pas nécessairement par une crise diplomatique ouverte, mais par une transformation de la relation.

Le Maroc pourrait commencer à diversifier encore davantage ses partenariats, à réduire « sa dépendance » à l’égard de certaines coopérations avec l’Espagne et à traiter Madrid comme un partenaire parmi d’autres, et non plus comme le voisin et partenaire européen privilégié.

Ce serait une conséquence beaucoup plus profonde qu’une simple brouille diplomatique. L’Espagne y perdrait beaucoup sur le plan économique, avec, par ricochet, de profondes conséquences sociales.

La relation maroco-espagnole construite depuis 2022 repose précisément sur une idée majeure: transformer une géographie parfois conflictuelle en avantage stratégique. En rapprochement durable avec des intérêts mutuels. Le communiqué vient de rappeler que cette transformation n’est pas irréversible.

La proximité géographique est une donnée. La qualité de la relation, elle, est un choix politique.

Le véritable pari de Rabat

Au fond, le Maroc fait aujourd’hui un pari. Celui du bon sens qui, normalement, devrait finir par reprendre le dessus en Espagne. Les intérêts stratégiques devraient finir par peser davantage que les calculs électoraux. Madrid est en capacité de comprendre qu’il est absurde de transformer en adversaire un pays dont il a besoin comme partenaire.

Cependant, Rabat envoie simultanément un avertissement: ne prenez pas notre retenue pour de la faiblesse. Le Maroc a choisi, pendant plusieurs semaines, de ne pas entrer dans le vacarme. Aujourd’hui, il a parlé et ne parlera pas souvent. Il n’a pas parlé plus fort. Il l’a fait autrement.

Il demande des preuves. Il demande une enquête. Il demande le respect. Il rappelle la coopération. Il refuse l’instrumentalisation. Il prévient.

Si l’Espagne choisit la coopération, le Maroc sera là. Si elle choisit la surenchère permanente, le Maroc saura s’adapter.

Ce communiqué est en fait un tournant. Ce n’est pas une surenchère, mais davantage une mise en garde stratégique. Le Maroc ne ferme pas la porte à l’Espagne. Mais, pour la première fois depuis le début de cette crise, il semble lui dire clairement: «Vous pouvez continuer à nous accuser. Mais désormais, vous devrez aussi assumer les conséquences politiques de vos accusations».

Le temps où Rabat encaissait en silence est sans doute terminé.

Quand le Maroc dit «basta», ce n’est pas nécessairement la fin du dialogue. C’est peut-être le début d’un nouveau rapport de force.