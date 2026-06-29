Le mystère des coffres-forts de Bouskoura élucidé: un réseau de cambrioleurs chinois démantelé

La Gendarmerie Royale a mis fin à un cauchemar que vivaient les propriétaires de villas luxueuses à Bouskoura et à Ville Verte, régulièrement cibles de cambriolages visant leurs coffres-forts blindés et codés. Les investigations ont révélé que les auteurs de ces méfaits appartiennent à une organisation criminelle dont la majorité des membres sont originaires de Chine, relaie le Assabah de ce mardi 30 juin.

Des opérations de terrain de grande envergure ont été menées par les éléments du centre judiciaire de la Gendarmerie Royale de Nouaceur, conjointement avec les services de la gendarmerie de Ville Verte. Cette intervention, supervisée en étroite coordination avec le commandant régional et le commandant provincial, a plongé la région dans une effervescence inhabituelle ces deux derniers jours. Elle s’est soldée par l’interpellation de quatre suspects de nationalité chinoise et par la saisie d’équipements hautement sophistiqués utilisés lors des attaques.

La rapidité des enquêtes judiciaires, portée par une série de recherches approfondies menées par la police judiciaire de Nouaceur, a permis d’identifier et de capturer les coupables en un temps record. Les enquêteurs ont su surmonter la complexité du mode opératoire de cette bande, dont les membres prenaient le soin minutieux de se dissimuler derrière des masques et des gants afin de ne laisser aucun indice ou trace d’ADN sur les scènes de crime, lit-on dans Assabah.

Cette opération sécuritaire met en lumière une mutation inquiétante de la criminalité transnationale, notamment dans le ciblage méticuleux des villas de haut standing, le choix des zones géographiques, et les techniques avancées de fracturation des coffres-forts codés. Les investigations se poursuivent activement pour décortiquer l’ensemble des approches criminelles adoptées par les malfaiteurs lors de la vague de cambriolages qui a frappé les propriétés de Ville Verte.

Le réseau s’appuyait probablement sur des technologies d’intelligence artificielle pour repérer ses cibles ou pour réussir à forcer les systèmes de sécurité des coffres-forts numériques en quelques secondes seulement, s’emparant ainsi de bijoux et de sommes d’argent considérables. Les données disponibles indiquent que le nombre total de criminels impliqués dépasse les quatre individus actuellement interpellés. Les recherches se poursuivent sans relâche pour localiser et arrêter le reste des membres de ce réseau chinois, alors que les enquêteurs recourent à des traducteurs pour mener les interrogatoires des suspects.

Cette prouesse a été rendue possible grâce à la modernisation continue des laboratoires de la Gendarmerie Royale, dotés d’équipements scientifiques et techniques de dernière génération conformes aux standards internationaux. Ces outils ont permis d’analyser les indices avec une précision extrême pour résoudre cette énigme complexe et remonter jusqu’aux criminels venus de la République Populaire de Chine.

Le mode opératoire du groupe criminel était particulièrement standardisé pour l’ensemble des villas et appartements ciblés. Les caméras de surveillance de plusieurs sites ont d’ailleurs capturé les mouvements de trois suspects, se déplaçant avec une démarche assurée au cœur des scènes de crime, visages masqués. Les scénarios d’infiltration se répétaient invariablement: les cambrioleurs s’introduisaient dans les demeures en privilégiant systématiquement les chambres à coucher, pièces qui abritent généralement les coffres-forts. Ils s’attaquaient ensuite aux armoires et placards, les mettant entièrement à sac pour y dérober tout objet de valeur: des lingots d’or, de l’argenterie, de fortes sommes d’argent, des bijoux, des montres de luxe ou d’autres biens aux prix exorbitants.