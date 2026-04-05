Rabat: 20 ans de prison pour deux voleurs dénoncés sur les réseaux sociaux

La Chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Rabat a condamné, vendredi soir, deux récidivistes à dix ans de prison ferme chacun pour une série de crimes graves, dont des vols avec arme blanche et des faits de violence ayant notamment visé une mineure, rapporte Al Akhbar de ce lundi 6 avril. La Cour a retenu à leur encontre plusieurs chefs d’accusation, parmi lesquels le vol aggravé, des violences volontaires avec arme et une agression sexuelle sur mineure ayant entraîné sa défloration et une grossesse. Les faits s’inscrivent dans une affaire qui avait suscité une vive émotion après la diffusion d’une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux.

Les événements remontent au mois de janvier dernier. Une séquence filmée par des témoins sur la route de Belfellah, à Témara, montrait les deux suspects en train de commettre un vol à l’arraché contre une femme en pleine voie publique, armés de couteaux de grande taille. La diffusion rapide de ces images, devenues virales, a permis aux forces de Gendarmerie royale d’identifier rapidement les auteurs de ce crime, relate Al Akhbar. L’enquête a révélé que les deux individus, âgés d’une vingtaine d’années, étaient impliqués dans des dizaines de vols et d’agressions perpétrés dans plusieurs zones de la préfecture de Skhirat-Témara, notamment à Harhoura, Aïn Atiq, Mers El Kheir et Tamesna. Ils opéraient généralement à l’aide de motos et d’armes blanches.

L’enquête a également permis de révéler des faits particulièrement graves impliquant une mineure. Les suspects ont été interpellés dans un appartement à Aïn Atiq avec la victime, qui a indiqué avoir été contrainte à des relations sexuelles avec l’un d’eux, ce qui a provoqué sa grossesse; ceci a été confirmé par une expertise médicale ordonnée par le parquet. Dans un contexte sécuritaire tendu dans la région de Témara, les autorités ont par ailleurs procédé à d’autres arrestations.

Un homme d’une trentaine d’années, sans antécédents judiciaires, a été appréhendé pour des cambriolages visant un immeuble abritant des cabinets d’avocats, des bureaux administratifs et des cabinets médicaux à Aïn Atiq. Le montant des sommes qu’il avait dérobées est estimé à près de deux millions de dirhams. L’enquête a permis d’établir qu’il avait profité de l’absence de dispositifs de sécurité pour s’introduire de nuit dans le bâtiment et forcer les serrures à l’aide d’un outil métallique.

Par ailleurs, une opération distincte menée par la gendarmerie à Aïn Atiq, en coordination avec les services régionaux, a permis le démantèlement d’un réseau criminel composé de cinq personnes, dont un ressortissant d’Afrique subsaharienne, spécialisé dans le vol de motos. Plusieurs engins volés ont été saisis, alors que les suspects s’apprêtaient à les revendre ou à les démonter pour en écouler les pièces détachées. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels receleurs impliqués dans ce trafic.