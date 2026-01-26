Salé: soupçons de vols et de dégradations de voitures à la fourrière municipale

La fourrière municipale de la ville de Salé pâtit de nombreux désordres et d’un manque de gouvernance, que révèlent des plaintes répétées de citoyens qui affirment que leur véhicule, pourtant parqué à l’intérieur de ce site, a été la cible de vols, voire de dégradations, alors que celui-ci se trouve sous la responsabilité de la commune, indique Al Akhbar de ce mardi 27 janvier.

Selon des sources informées, plusieurs conducteurs ont eu la mauvaise surprise, au moment de récupérer leur véhicule, de constater la disparition d’équipements: des batteries, des roues de secours ou encore du matériel électronique.

Des dommages matériels ont de plus été relevés sur certains véhicules, sans que les victimes de ces dégradations n’obtiennent d’explications convaincantes des employés en charge de ce service public. Ces incidents, qui ne relèvent pas de cas isolés, tendent à se répéter, ce qui entraîne de sérieux doutes sur les conditions de surveillance et de sécurité du site, ainsi que sur le respect des procédures et des obligations légales liées à la protection des biens privés.

Selon Al Akhbar, des personnes lésées ont témoigné du fait que cette fourrière municipale, censée être un espace sécurisé de conservation de véhicules saisis dans le cadre de l’application de la législation, est devenue une source d’inquiétudes supplémentaires.

Les contrevenants, qui se voient contraints de s’acquitter de frais de mise en fourrière et d’amendes, se retrouvent en plus confrontés à devoir subir ces vols ou dégradations de leur véhicule, sans qu’il n’y ait d’indemnisation prévue s’ils arrivent à prouver le fait qu’ils y ont été lésés. Le lieu pâtit d’importantes défaillances en matière de sécurité: une vidéosurveillance absente et un nombre d’agents chargés de la garde des lieux restreint, a-t-on pu lire dans le quotidien. Autre point qui pose problème: il n’y a pas de registre tenu par des employés municipaux, qui permettrait d’établir, à leur entrée dans cette fourrière, un état des lieux des véhicules et de leur contenu une lacune, ce qui ouvre la voie à des abus et au désengagement des responsabilités des uns et des autres.

Plusieurs personnes lésées en appellent donc à l’ouverture d’une enquête en urgence, afin de déterminer les responsabilités et d’appliquer des sanctions envers toutes les personnes impliquées dans ces vols et dégradations, qu’elles fassent partie, ou non, des employés de cette fourrière municipale. Elles demandent aussi que le mode de gestion de ce lieu soit revisité, alors qu’il est critiqué de façon récurrente depuis plusieurs années, sans qu’aucune décision majeure n’ait été prise. Ces critiques interviennent dans un contexte marqué par une recrudescence d’exigences de la part des citoyens pour plus de transparence du service public, et de la nécessité du sens des responsabilités dont doivent faire preuve ses travailleurs, redevables envers les citoyens, selon le principe de la reddition des comptes, tout particulièrement dans les services communaux impactant directement leur quotidien.

Ces critiques remettent aussi sur le tapis un autre vaste débat, à propos de la délégation de la gestion de certains dépôts municipaux, et de l’efficacité du contrôle exercé par les communes sur les entreprises, ou les services chargés de leur exploitation. Selon Al Akhbar, des sources internes au conseil communal de Salé estiment que la réhabilitation de cette fourrière figure parmi les dossiers actuellement étudiés, et ont précisé qu’un projet envisageait de transférer ce site vers la zone de Bouknadel, avec, en sus, une augmentation de sa capacité d’accueil, en raison de la saturation du dépôt actuel par les voitures et les motos. Selon ces mêmes sources communales, il sera aussi possible de conclure un contrat avec une société de gardiennage, et d’augmenter le nombre de caméras de surveillance, compte tenu du caractère stratégique et sensible de ce service public.