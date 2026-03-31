Société

Glovo dément des rumeurs de cambriolages impliquant ses livreurs à Casablanca

Un livreur Glovo. (Photo d'illustration)

Pas de panique! Les rumeurs qui prétendent qu’un réseau de cambrioleurs se servirait de livreurs Glovo pour s’introduire dans les appartements à Casablanca sont totalement infondées. Glovo le confirme, ces informations sont fausses et aucun cas de ce type n’a été signalé.

Par Wadie El Mouden
Le 31/03/2026 à 12h41

Depuis 48 heures, des messages alarmants circulent sur les réseaux sociaux, évoquant un prétendu réseau de criminels utilisant des livreurs pour s’introduire dans des appartements, notamment dans les quartiers de Maarif, Bourgogne et 2 Mars. Ces publications s’accompagnent de fichiers audio attribués à un syndic d’immeuble, affirmant avoir été prévenu par la police et donnant des «consignes de sécurité» aux habitants, notamment de ne jamais laisser les livreurs monter jusqu’à leur porte.

Ces rumeurs vont jusqu’à mentionner l’arrestation de huit personnes, selon certains messages circulant sur les groupes de discussion.

Contactée par Le360, une source autorisée au sein de Glovo a fermement démenti ces allégations: «Nous n’avons eu aucune information officielle à ce sujet et nous sommes en contact régulier avec la police. Normalement, nous sommes systématiquement sollicités par la DGSN lorsqu’il y a des affaires qui touchent à nos livreurs partenaires. Si cela avait été réel, nous l’aurions su», insiste-t-elle.

Lire aussi : Casablanca: Glovo reprend du service à Nouaceur sous conditions très strictes

La même source rappelle que Glovo collabore régulièrement avec la DGSN pour identifier des livreurs impliqués dans des infractions, notamment liées à la circulation ou à des comportements susceptibles de poser problème, mais «jamais pour des accusations de cambriolage».

Notre interlocuteur précise également que des centaines de sacs Glovo circulent actuellement et qu’ils n’appartiennent pas à des livreurs opérant sur la plateforme.

Le360 apprend également que Glovo s’apprête à saisir officiellement la DGSN pour apporter toutes les clarifications nécessaires et mettre fin à la propagation de ces informations infondées.

À l’heure où nous mettions en ligne, Glovo a publié un message sur les réseaux sociaux, affirmant que ces allégations ne reposent sur aucune information officielle et qu’aucun signalement des autorités compétentes ne lui a été transmis.

Par Wadie El Mouden
Le 31/03/2026 à 12h41
#Casablanca#Glovo#Maroc

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