Société

Casablanca: des villas cambriolées avec le même mode opératoire

Trois individus cagoulés ont mené une série de cambriolages visant des villas et des appartements de haut standing à Bouskoura, en recourant au même procédé et durant la même période. (Photo d'illustration).. DR

Revue de presseTrois cambrioleurs cagoulés ont ciblé, avec le même mode opératoire et durant la même période, des villas et des appartements de haut standing à Bouskoura. Les butins dérobés seraient estimés à plusieurs millions de dirhams. Une enquête a été ouverte, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 17/06/2026 à 19h26

Des villas et des appartements de haut standing, situés dans la Ville verte de Bouskoura, dans la région de Casablanca-Settat, ont dernièrement été ciblés par des cambrioleurs cagoulés afin d’éviter d’être identifiés par les caméras de surveillance.

Le même mode opératoire a été utilisé dans tous les cambriolages recensés dans un lotissement de cette zone. «En effet, les cambrioleurs forcent les entrées par effraction en utilisant un pied-de-biche ou un tournevis robuste», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 18 juin.

Les enregistrements des caméras de surveillance des villas et appartements cambriolés montraient trois individus cagoulés qui circulaient librement sur les scènes de crime. Les cambrioleurs commençaient par fouiller les chambres à coucher, où se trouvent généralement des bijoux précieux, des montres de valeur, de l’or, ainsi que de l’argent liquide conservé dans des coffres-forts, qui sont également forcés par les mêmes méthodes d’effraction.

Ainsi, expliquent les mêmes sources, les cambrioleurs effectuent la fouille rapidement, ciblent des objets précieux faciles à dissimuler et à revendre, puis prennent la fuite. La valeur des butins serait estimée à plusieurs millions de dirhams.

D’après les mêmes sources, les cambrioleurs auraient procédé à un repérage avant de passer à l’action. En effet, ils n’ont ciblé que les villas et les appartements dont les propriétaires étaient absents pendant la période de la fête du sacrifice.

De même, les agents de sécurité qui assuraient la surveillance des lieux n’étaient pas présents le jour de la fête.

Autant dire, conclut le quotidien, que plusieurs facteurs communs auraient été relevés dans ces cambriolages. C’est ce que l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent dévoilera incessamment.

Par La Rédaction
Le 17/06/2026 à 19h26

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