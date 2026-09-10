Le Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan dévoile les jurys et les hommages de sa 31ème édition

Pendant huit jours, à partir du 10 octobre, le cinéma méditerranéen occupera le centre d’un programme associant compétition officielle, coups de cœur, hommages, rencontres professionnelles, débats et ateliers.

L’actrice espagnole Mónica López présidera le jury des longs métrages de fiction et documentaires. Présente depuis plus de trente ans au théâtre, au cinéma et à la télévision, elle a notamment tourné sous la direction de Cesc Gay et de Rodrigo Sorogoyen, et a reçu en 2024 le Prix Ondas de la meilleure interprète féminine de fiction pour son rôle dans la série Rapa.

Quatre personnalités l’accompagnent pour départager les dix films de la compétition officielle. La productrice française Virginie Matéo, issue de la télévision et de la création de formats, avait notamment participé aux Ateliers de Tétouan lors de la précédente édition du festival. La réalisatrice, scénariste et monteuse italienne Rossella Inglese, auteure de plusieurs courts métrages dont Vanilla et Eva, a réalisé son premier long métrage, L’origine del mondo, présenté en 2024 à Alice nella città, en marge de la Festa del Cinema di Roma. Le réalisateur et scénariste marocain Abdelhay Iraki a signé les longs métrages Mona Saber, Parfum de mer et Les Ailes de l’amour, ainsi que plusieurs productions pour la télévision marocaine. Le réalisateur, scénariste et producteur chypriote Michael Hapeshis est l’auteur de Dinner with My Sisters.

Trois regards pour le jury de la critique Mustapha Mesnaoui

Le jury de la critique Mustapha Mesnaoui réunit cette année trois journalistes et critiques venus d’Italie, du Maroc et d’Espagne. Le critique marocain Saïd El Mezouari, également enseignant, est régulièrement associé aux rencontres et réflexions consacrées au cinéma marocain. La critique et journaliste italienne Alessandra De Luca, spécialisée dans le cinéma, intervient aussi dans l’enseignement de la critique cinématographique. L’écrivaine et journaliste espagnole María Iglesias Real a travaillé pour plusieurs médias espagnols, dont EFE, Cadena SER, Diario de Sevilla et Canal Sur, et a reçu le Prix de la Communication de l’Association de la Presse de Séville.

Lire aussi : L’influence du cinéma expérimental de Mostafa Derkaoui: des cinéastes témoignent

Les hommages du FCMT: six figures du cinéma méditerranéen à l’honneur

La 31ème édition rendra hommage à six personnalités venues du Maroc, de Syrie, d’Italie, de Chypre, d’Égypte et d’Espagne, dont les parcours ont marqué, à différents titres, le cinéma et l’audiovisuel méditerranéens.

Le réalisateur, scénariste et écrivain marocain Hicham Lasri, auteur de The End, C’est eux les chiens, The Sea Is Behind et Headbang Lullaby, s’est fait remarquer dans plusieurs festivals internationaux, dont Cannes, Berlin et Toronto. L’actrice syrienne Sulafa Memar, figure importante de la fiction syrienne au cinéma, au théâtre et à la télévision, avait reçu au FCMT, en 2007, le Prix de la meilleure actrice pour Under the Ceiling. Le réalisateur, scénariste et écrivain italien Roberto Andò, auteur de Viva la libertà, Le confessioni et La stranezza, a notamment remporté deux David di Donatello pour ses scénarios. L’actrice chypriote Popi Avraam, au parcours principalement théâtral mais également présente au cinéma et à la télévision, a notamment joué dans Dinner with My Sisters et Pause. L’actrice égyptienne Hanan Motawie, active au cinéma, au théâtre et à la télévision depuis le début des années 2000, a été révélée avec la série Hadith Al Sabah Wal Masa; elle a notamment joué dans les films Qas wa Lazq, The Forest et Heliopolis, et a reçu plusieurs distinctions pour ses interprétations. L’actrice espagnole Marina Salas, connue notamment pour Tres metros sobre el cielo, The Pelayos et les séries El Barco et Hache, poursuit aujourd’hui une carrière entre cinéma, séries et scène.