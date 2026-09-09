Economie

Taghazout: les défis stratégiques d’un succès touristique

Taghazout bay. DR

Revue de presseRévélée par la culture du surf, la côte de Taghazout s’impose désormais comme une destination phare du tourisme marocain, cumulant plus d’un million de nuitées et séduisant une clientèle internationale toujours plus diverse. Entre montée en gamme réussie, retombées économiques majeures et attractivité hors saison, la station fait face à l’enjeu crucial de sa croissance: préserver son identité littorale et son écosystème naturel face aux pressions de la gestion de masse. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 20h21

Autrefois simple village de pêcheurs battu par les vents de l’Atlantique, Taghazout s’est métamorphosé pour s’imposer aujourd’hui comme l’un des fleurons du tourisme marocain. Portée par une dynamique impressionnante, la station de Taghazout Bay a dépassé le cap du million de nuitées pour accueillir près de deux cent trente-cinq mille visiteurs sur une seule année. «Ce succès chiffré permet à la localité de capter près d’un cinquième des nuitées de la zone d’Agadir, affirmant ainsi son rôle de moteur économique pour l’ensemble de la région», écrit le magazine Finances News Hebdo.

Cette réussite repose sur une identité visuelle et culturelle forte, forgée autour du surf. Avec ses vagues légendaires, son ensoleillement permanent et son atmosphère décontractée, la côte offre un cadre lisible et séduisant qui s’exporte sans peine à l’international. Longtemps réservée aux passionnés de glisse et aux routards, la destination a élargi son spectre d’attraction. L’implantation d’infrastructures haut de gamme, d’hôtels de standing, de centres de bien-être et de résidences modernes permet désormais de séduire des familles, des adeptes du yoga, mais aussi une population croissante de télétravailleurs nomades en quête de séjours prolongés.

Toutefois, cette attractivité fulgurante ne va pas sans poser d’importants défis d’aménagement et de cohabitation. La transformation rapide du littoral génère des pressions environnementales et sociales de plus en plus soutenues. La hausse du coût de la vie, la spéculation foncière, la saturation des infrastructures routières et la gestion complexe des déchets et des ressources en eau menacent de fragiliser l’authenticité qui faisait précisément le charme initial du site. «Pour ne pas altérer son identité, la gestion du littoral exige un encadrement rigoureux de l’activité sportive, la protection des accès aux spots de surf et une meilleure intégration des populations locales dans la retombée économique globale», souligne Finances News.

Sur le plan de l’exploitation touristique, le surf offre un avantage structurel majeur: celui d’atténuer la saisonnalité en attirant des visiteurs en dehors des périodes estivales traditionnelles. En diversifiant l’offre vers les stages longs ou la découverte de l’arrière-pays, la destination peut lisser son activité sur toute l’année. La pérennité de ce modèle dépendra toutefois d’une gouvernance concertée entre élus, acteurs professionnels, associations environnementales et habitants. Plus qu’une simple accumulation de capacités hôtelières, Taghazout doit préserver l’équilibre fragile de son écosystème marin et social pour éviter le piège d’une standardisation sans âme.

Par La Rédaction
Le 09/09/2026 à 20h21

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