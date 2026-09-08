Conclusion, avec la bénédiction du Roi, de l’acte de mariage de Moulay Driss Filali, fils de la princesse Lalla Meryem, avec la jeune Ahlam Oumha

Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce la conclusion, avec la bénédiction du roi Mohammed VI, de l’acte de mariage de Moulay Driss Filali, fils de la princesse Lalla Meryem, avec la jeune Ahlam Oumha.

«Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce la conclusion, avec la bénédiction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de l’acte de mariage de Moulay Driss Filali, Fils de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, avec la jeune Ahlam Oumha.

À cette occasion, une cérémonie familiale privée a été organisée à la Résidence de SAR la Princesse Lalla Meryem.

Que Dieu protège notre Souverain et fasse que Ses jours soient radieux et foisonnant d’heureux événements et de fêtes joyeuses, et perpétuer sur Lui les vertus de santé, de bien-être et de longue vie.

Puisse le Très-Haut combler Sa Majesté le Roi en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi que de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale. Dieu l’Audient exauce les voeux de ceux qui l’implorent».