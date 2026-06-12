Politique

Lalla Meryem représente le Roi aux obsèques de Bernadette Chirac

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président français.. AFP or licensors

La princesse Lalla Meryem a représenté, vendredi à Paris, le roi Mohammed VI aux obsèques de Bernadette Chirac.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/06/2026 à 15h09

Lalla Meryem a été accueillie à son arrivée à la basilique Sainte-Clotilde par Claude Chirac, fille de la défunte, avant de prendre place à l’intérieur de l’église aux côtés de Brigitte Macron et de nombreuses hautes personnalités présentes à cette cérémonie funéraire, qui s’est déroulée dans une atmosphère de recueillement et de profonde émotion.

Étaient également présents à ces obsèques, l’ambassadeure du Roi à Paris, Samira Sitail, les anciens présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, des personnalités politiques françaises et les amis et proches de la famille Chirac.

Lire aussi : Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président français, est décédée à l’âge de 93 ans

Le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à Claude Chirac, suite au décès de sa mère Bernadette Chirac.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec une profonde émotion le décès de Bernadette Chirac, exprimant, en cette douloureuse circonstance, ses sincères condoléances et l’expression de sa compassion à Claude Chirac, ainsi qu’à l’ensemble des membres de son honorable famille et à ses proches.

«Le Royaume du Maroc gardera le souvenir ému d’une personnalité de grande distinction qui a incarné, avec fidélité, un riche héritage de valeurs humaines, familiales et patriotiques. Nous rendons hommage à la mémoire d’une femme qui, aux côtés du Président Jacques Chirac, ami sincère du Maroc et de son peuple, a témoigné une estime constante au Royaume», souligne le Souverain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/06/2026 à 15h09
#Lalla Meryem#Roi Mohammed VI#Bernadette Chirac

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