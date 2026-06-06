Politique

Message de condoléances du Roi à Claude Chirac suite au décès de sa mère Bernadette Chirac

Le roi Mohammed VI présidant un Conseil des ministres, lundi 12 mai 2025 au Palais Royal à Rabat.

Le roi Mohammed VI.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Claude Chirac, suite au décès de sa mère Bernadette Chirac.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/06/2026 à 16h27

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec une profonde émotion le décès de Bernadette Chirac, exprimant, en cette douloureuse circonstance, ses sincères condoléances et l’expression de sa compassion à Claude Chirac, ainsi qu’à l’ensemble des membres de son honorable famille et à ses proches.

«Le Royaume du Maroc gardera le souvenir ému d’une personnalité de grande distinction qui a incarné, avec fidélité, un riche héritage de valeurs humaines, familiales et patriotiques. Nous rendons hommage à la mémoire d’une femme qui, aux côtés du Président Jacques Chirac, ami sincère du Maroc et de son peuple, a témoigné une estime constante au Royaume», souligne le Souverain.

Lire aussi : Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président français, est décédée à l’âge de 93 ans

Le Roi se remémore les liens de considération mutuelle, de confiance partagée et d’amitié fidèle, qui ont uni, au fil des années, la famille Chirac à la Famille royale marocaine, lesquels ont contribué à consolider les relations exceptionnelles entre le Royaume du Maroc et la République française.

«Nous nourrissons à l’égard de votre regrettée mère, une affection personnelle particulière, tissée de précieux souvenirs communs», affirme le Souverain.

«Nous partageons votre peine et vous assurons de Notre entière solidarité en ces moments de recueillement et d’hommage», indique le Roi, faisant également part de Ses sentiments les plus attristés et les plus amicaux.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/06/2026 à 16h27
#Roi Mohammed VI#Message royal#Bernadette Chirac

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