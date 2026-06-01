Politique

Décès d’Edgar Morin: les condoléances du Roi à la famille du défunt

Edgar Morin (1921-2026). AFP or licensors

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Edgar Morin.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/06/2026 à 18h31

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec émotion et tristesse la disparition d’Edgar Morin, immense figure de la pensée universelle, sociologue et philosophe, qui a incarné une conscience humaniste qui fera date, celle d’une voix intellectuelle éminente, portant un regard lumineux et généreux sur la complexité du monde.

«Edgar Morin nourrissait un attachement profond au Maroc où il noua des amitiés fidèles. Il aimait rappeler l’enracinement historique du Maroc en saluant une Civilisation qui avait su ressusciter le Nous dans un monde fragilisé par les tentations du repli et les illusions du déni de l’Autre», lit-on dans le message.

Lire aussi : Edgar Morin s’en va, le Maroc perd un ami fidèle

Le Roi rappelle que le défunt partageait généreusement sa pensée lors de rencontres organisées au Maroc et ailleurs au sein des institutions les plus prestigieuses, ajoutant que son autorité intellectuelle et sa personnalité chaleureuse y marquèrent des générations entières de penseurs et d’étudiants.

«Tous ceux qui eurent l’honneur de le connaître lui vouent une estime et une affection particulières et ils ne sauraient l’oublier», souligne le Souverain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/06/2026 à 18h31
#le Roi Mohammed VI#Edgar Morin#Maroc

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