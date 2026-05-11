Décès de Nabil Lahlou: le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à sa famille

Nabil Lahlou, dramaturge et cinéaste marocain, figure emblématique de la scène artistique nationale, dont l’œuvre a profondément marqué le théâtre et le cinéma au Maroc.

Suite au décès du dramaturge et cinéaste Nabil Lahlou, le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à sa famille.

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle du décès du dramaturge et cinéaste Nabil Lahlou, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde.

En cette douloureuse épreuve, le Souverain exprime aux membres de la famille, et à travers eux, à l’ensemble de leurs proches, aux amis du défunt, ainsi qu’à sa grande famille artistique nationale, ses vives condoléances et sa sincère compassion à la suite de la disparition de l’un des pionniers de la scène théâtrale et cinématographique au Maroc, qui a marqué de son empreinte créative et singulière, durant des décennies, le paysage artistique marocain.

Tout en renouvelant ses condoléances aux membres de la famille du regretté, le Roi prie le Très-Haut d’entourer le défunt de son infinie miséricorde et de leur accorder patience et réconfort. «Nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons», véridique est la parole de Dieu.